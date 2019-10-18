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РИА Новости

Силовики шесть раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

14:49 18.10.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Одиннадцатого октября в ЛНР заявили, что украинские силовики также шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
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"В течение минувшей недели украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении пяти населенных пунктов ЛНР.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
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