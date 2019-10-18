Росптицесоюз посоветовал съедать каждый день по яйцу

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Врачи советуют съедать по одному яйцу в день, поэтому россиянам стоит увеличить объем потребления этого продукта, сочетающего огромное количество полезных веществ, ценовую доступность и невозможность подмешать различные пищевые добавки, сообщила РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

"Потребление яйца в России на душу населения составляет сейчас порядка 305 штук в год – если исходить из объема производства 44,9 миллиарда штук и количества населения 147 миллионов человек. Если учитывать также, что примерно 10-15% уходит на инкубацию, то ресурсы на рынке пищевого яйца составят 41,7-41,8 миллиарда штук, а потребление пищевого яйца на душу населения – примерно 280 яиц в год", - сказала Бобылева. Она подчеркнула, что яйцо - продукт, крайне необходимый для здоровья, поэтому рост его потребления выше нынешнего уровня отразится на здоровье населения только положительно.

"Например, медицина сегодня рекомендует съедать в день по яйцу. Если россияне увеличат норму потребления, это будет очень хорошо. Яйцо остается самым дешевым продуктом. Молоко мы покупаем за 60-80 рублей - тогда как десяток яиц вполне доступен и за 50 рублей", - сказала собеседник агентства. Она обратила внимание, что яйцо является оптимальным продуктом - качественным, удовлетворяющим любой платежеспособный спрос и недоступным для подделок: туда ничего не положишь, "он Господом Богом упакован".

Глава Росптицесоюза подчеркнула, что яйцо в идеальных пропорциях содержит полный комплекс веществ, необходимый для полноценного развития живого организма - особенно детей и пожилых людей. Например, желток обеспечивает суточную потребность человека в витамине D, содержащиеся в нем каротиноиды снижают риск развития катаракты, а холестерин является структурным компонентом всех тканей человека, а также обеспечивает создание желчи, необходимой для пищеварения, рассказала эксперт.