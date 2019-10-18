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РИА Новости

Синоптики спрогнозировали новые температурные рекорды в Москве

14:40 18.10.2019 (обновлено: 14:41 18.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В выходные Москва может поставить новые температурные рекорды, сообщает портал "Метеовести".
Накануне столица прогрелась до 17,8 градуса и установила суточный рекорд тепла. По данным синоптиков, предыдущий для 17 октября рекорд принадлежал 1889 году, он составлял 17,4 градуса.
По данным портала, в ближайшие выходные в Москве будет от 15 до 17 градусов тепла.
"А это значит, что вполне возможно установление новых температурных рекордов", — говорится в сообщении.
Ожидается, что похолодание в столице начнется с 22 октября.
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