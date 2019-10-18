Синоптики спрогнозировали новые температурные рекорды в Москве

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В выходные Москва может поставить новые температурные рекорды, сообщает портал "Метеовести".
Накануне столица прогрелась до 17,8 градуса и установила суточный рекорд тепла. По данным синоптиков, предыдущий для 17 октября рекорд принадлежал 1889 году, он составлял 17,4 градуса.
По данным портала, в ближайшие выходные в Москве будет от 15 до 17 градусов тепла.
"А это значит, что вполне возможно установление новых температурных рекордов", — говорится в сообщении.
Ожидается, что похолодание в столице начнется с 22 октября.