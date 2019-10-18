Во Франции незапланированная забастовка привела к отмене ряда поездов

ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Незапланированная забастовка железнодорожников проходит во Франции в пятницу, отменены несколько поездов в регионе Иль-де-Франс и других частях страны.

По данным телеканала BFMTV, значительно нарушено движение региональных TER, в частности, в Нормандии и Окситании. Также перебои на нескольких линиях пригородных электричек RER в парижском регионе. Забастовка отразилась и на движении скоростных поездов TGV.

Поводом для забастовки транспортников стал инцидент, произошедший в среду в регионе Шампань – Арденны. Тогда в результате столкновения поезда, в котором находилось 70 пассажиров, и грузовика пострадали 11 человек. Машинист поезда, который повредил ноги, был единственным служащим SNCF, который смог оказать помощь пострадавшим - в поезде не было контролеров. Машинисту пришлось самостоятельно проводить эвакуацию пассажиров. Эта ситуация повлекла критику крупных французских профсоюзов.

"Железнодорожники реагируют на катастрофическую ситуацию с безопасностью. После многочисленных инцидентов это была капля, которая переполнила чашу. Мы не хотим умереть на работе! Мы не хотим, чтобы смерть пассажиров была на нашей совести", - написал на своей странице в Twitter генеральный секретарь профсоюза CGT (железнодорожники) Лоран Брюн.