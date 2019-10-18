Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T14:40Z
https://ria.ru/20191018/1559939973.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147460/76/1474607670_129:0:3000:1615_1036x0_80_0_0_49425d927225e20507efe94c674ab0ab.jpg
РИА Новости

Во Франции незапланированная забастовка привела к отмене ряда поездов

14:40 18.10.2019
287
© Flickr / Rob DammersРегиональный поезд TER во Франции
Региональный поезд TER во Франции
© Flickr / Rob Dammers
Региональный поезд TER во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Незапланированная забастовка железнодорожников проходит во Франции в пятницу, отменены несколько поездов в регионе Иль-де-Франс и других частях страны.
По данным телеканала BFMTV, значительно нарушено движение региональных TER, в частности, в Нормандии и Окситании. Также перебои на нескольких линиях пригородных электричек RER в парижском регионе. Забастовка отразилась и на движении скоростных поездов TGV.
Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября
Вчера, 12:01РИА Новости
МИД предупредил россиян о возможных столкновениях в Барселоне в воскресенье
Поводом для забастовки транспортников стал инцидент, произошедший в среду в регионе Шампань – Арденны. Тогда в результате столкновения поезда, в котором находилось 70 пассажиров, и грузовика пострадали 11 человек. Машинист поезда, который повредил ноги, был единственным служащим SNCF, который смог оказать помощь пострадавшим - в поезде не было контролеров. Машинисту пришлось самостоятельно проводить эвакуацию пассажиров. Эта ситуация повлекла критику крупных французских профсоюзов.
"Железнодорожники реагируют на катастрофическую ситуацию с безопасностью. После многочисленных инцидентов это была капля, которая переполнила чашу. Мы не хотим умереть на работе! Мы не хотим, чтобы смерть пассажиров была на нашей совести", - написал на своей странице в Twitter генеральный секретарь профсоюза CGT (железнодорожники) Лоран Брюн.
Руководство Национальной компании французских железных дорог (SNCF) подвергло критике забастовку, о которой не было предварительного уведомления.
Страны мира. Испания
Вчера, 14:37РИА Новости
В Барселоне туристы смогли покинуть собор Саграда Фамилия
200000
Обсудить 1
SNCFИль-де-ФрансФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
СМИ: в Афганистане шесть человек погибли при взрыве придорожной бомбы
РИА
Новости
Скорая помощь
В Афганистане число погибших при взрывах мечети увеличилось до 31
Страны мира. Испания
В Барселоне туристы смогли покинуть собор Саграда Фамилия
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети
Лента
новостей
Скорая помощь
Число погибших в результате взрыва мечети в Афганистане увеличилось до 20
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт, аналогичный 11 сентября
Акция протеста в Барселоне. 17 октября 2019
В Каталонии число пострадавших в ходе ночных беспорядков увеличилось до 42
Всеобщая забастовка в Каталонии. 18 октября 2019
В Каталонии началась всеобщая забастовка
Акции протеста в Барселоне
В Барселоне полиция применила силу против протестующих, пишут СМИ
Погода в Москве
Синоптики спрогнозировали новые температурные рекорды в Москве
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии назвал обновленное соглашение по Brexit важным шагом
Здание музея Кунстхаус в городе Грац (Австрия)
В Австрии имама приговорили к семи годам тюрьмы за вербовку в ряды ИГ*
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
Лента новостейМолния