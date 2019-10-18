Глава МИД Германии назвал обновленное соглашение по Brexit важным шагом

БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Берлин рассчитывает услышать от британского парламента, который в субботу должен проголосовать по новой сделке о Brexit, четкое заявление о дальнейшем развитии событий, время для "политического лавирования" позади, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Соглашение между ЕС и Великобританией - это важный шаг к упорядоченному Brexit. Мы рассчитываем на то, что британский парламент сознает свою ответственность, нам нужно четкое заявление, как все будет идти дальше. Время политического лавирования прошло", - заявил Маас, слова которого приводит МИД ФРГ в Twitter.
17 октября, 17:21Сказано в эфиреПолитолог: сделка по Brexit согласована, но есть загвоздка Британский премьер Борис Джонсон согласовал с ЕС сделку по Brexit. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Еремина оценила вклад политика в консенсус по договоренности и объяснила, почему он все же не может быть спокоен за свое политической будущее.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС. В сообщении Юнкера в Twitter отмечалось, что Еврокомиссия одобрила договоренность, премьер-министр Британии Борис Джонсон дал понять, что также принимает ее. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению.