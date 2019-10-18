Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T14:39Z
https://ria.ru/20191018/1559939938.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/76/1550967645_0:466:2814:2048_1036x0_80_0_0_7a1ede0ca43b3f44b020eb7ccede9018.jpg
РИА Новости

Глава МИД Германии назвал обновленное соглашение по Brexit важным шагом

14:39 18.10.2019
203
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Берлин рассчитывает услышать от британского парламента, который в субботу должен проголосовать по новой сделке о Brexit, четкое заявление о дальнейшем развитии событий, время для "политического лавирования" позади, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Соглашение между ЕС и Великобританией - это важный шаг к упорядоченному Brexit. Мы рассчитываем на то, что британский парламент сознает свою ответственность, нам нужно четкое заявление, как все будет идти дальше. Время политического лавирования прошло", - заявил Маас, слова которого приводит МИД ФРГ в Twitter.
Участники акции сторонников Brexit в Брюсселе, где проходит саммит ЕС
17 октября, 17:21Сказано в эфире
Политолог: сделка по Brexit согласована, но есть загвоздка Британский премьер Борис Джонсон согласовал с ЕС сделку по Brexit. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Еремина оценила вклад политика в консенсус по договоренности и объяснила, почему он все же не может быть спокоен за свое политической будущее.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС. В сообщении Юнкера в Twitter отмечалось, что Еврокомиссия одобрила договоренность, премьер-министр Британии Борис Джонсон дал понять, что также принимает ее. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению.
031000
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitХайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзВеликобританияГерманияВ мире
Рекомендуем
Девушка в солярии
В Эстонии планируют запретить подросткам делать тату и посещать солярий
РИА
Новости
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Соглашение о Brexit могут принять в четверг, заявил Туск
Здание парламента в Лондоне
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
Эрдоган раскрыл детали соглашения с США по Сирии
Лента
новостей
Пекин
В Китае выразили надежду на стабильный и упорядоченный процесс Brexit
Погода в Москве
Синоптики спрогнозировали новые температурные рекорды в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссия никогда не ставила цели вступить в ЕС, заявил Лукашенко
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями иностранных делегаций, прибывших на Всемирные военные игры в г.Ухань, 18 октября 2019
Си Цзиньпин приветствовал прибывшие на Всемирные военные игры делегации
Региональный поезд TER во Франции
Во Франции незапланированная забастовка привела к отмене ряда поездов
Кристин Лагард
Саммит ЕС официально утвердил Лагард на пост главы ЕЦБ
Эмблема песенного конкурса Евровидение-2019
Киев не будет проверять претендентов на Евровидение, выступавших в России
Пострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане. 18 октября 2019
СМИ: в Афганистане ракеты попали в мечеть во время молитвы
Скорая помощь в Китае
В Китае внедорожник въехал в толпу на автобусной остановке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
Лента новостейМолния