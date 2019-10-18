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РИА Новости

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 79 человек

14:29 18.10.2019
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonСпасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна "Хагибис", Япония. 14 октября 2019
Спасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна Хагибис, Япония. 14 октября 2019
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ТОКИО, 18 окт - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 79 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, количество пострадавших приблизилось к 400, сообщает телеканал NHK.
Наибольшее число жертв зафиксировано в префектуре Фукусима – там погибли 30 человек. В Мияги скончались 16 человек, в Канагаве – 14 человек. Погибшие также были обнаружены в префектурах Тотиги (четыре человека), Гумма (четыре человека), Нагано (три человека), Саитама (два человека), Иватэ (два человека), Ибараки (два человека), Сидзуока (один человек) и Тиба (один человек).
Тайфун Хагибис в Японии
15 октября, 07:51РСпорт
Временные конструкции объектов ОИ-2020 пострадали от тайфуна "Хагибис"
Всего в 33 префектурах зафиксировано 395 случаев травм различной степени тяжести.
Сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун, сопровождавшийся шкалистыми ветрами и ливнями, обрушился на Японию на прошлой неделе. Циклон привел к выходу из берегов двух десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря. Обрушения берегов отмечены на 47 реках, произошло 146 оползней в 19 префектурах Японии, в результате чего повреждены около 10 тысяч домов.
Перебои с электроснабжением в пострадавших районах до сих пор наблюдаются в 30 тысячах домов, без водопроводной воды остаются 95 тысяч домов.
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна Хагибис в Японии
14 октября, 13:24РИА Новости
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна "Хагибис" в ЯпонииТайфун "Хагибис" обрушился на японский остров Хонсю вечером 12 октября; он сопровождался сильными ветрами и ливнями. В результате произошли оползни, вышли из берегов два десятка рек. Были затоплены обширные районы от окрестностей Токио до Ниигаты. Погибли несколько десятков людей, пострадали около 200.
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Тайфун "Хагибис"ЯпонияВ мире
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