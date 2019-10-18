Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 79 человек

ТОКИО, 18 окт - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 79 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, количество пострадавших приблизилось к 400, сообщает Число жертв наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 79 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести, количество пострадавших приблизилось к 400, сообщает телеканал NHK

Наибольшее число жертв зафиксировано в префектуре Фукусима – там погибли 30 человек. В Мияги скончались 16 человек, в Канагаве – 14 человек. Погибшие также были обнаружены в префектурах Тотиги (четыре человека), Гумма (четыре человека), Нагано (три человека), Саитама (два человека), Иватэ (два человека), Ибараки (два человека), Сидзуока (один человек) и Тиба (один человек).

Всего в 33 префектурах зафиксировано 395 случаев травм различной степени тяжести.

Сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун, сопровождавшийся шкалистыми ветрами и ливнями, обрушился на Японию на прошлой неделе. Циклон привел к выходу из берегов двух десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря. Обрушения берегов отмечены на 47 реках, произошло 146 оползней в 19 префектурах Японии, в результате чего повреждены около 10 тысяч домов.