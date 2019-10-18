Белоруссия никогда не ставила цели вступить в ЕС, заявил Лукашенко

"Никогда об этом ни я, ни мое правительство об этом не думали и цели такой не ставили", - сказал Лукашенко. Он уточнил, что таким был его ответ на вопрос "одного из представителей Запада".

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с республики, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В том числе, были сняты личные, визовые ограничения против Лукашенко, которые не позволяли осуществлять визиты в страны ЕС. Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что Лукашенко планирует в ноябре посетить Австрию, этот визит готовится.