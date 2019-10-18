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РИА Новости

Белоруссия никогда не ставила цели вступить в ЕС, заявил Лукашенко

14:26 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Руководство Белоруссии никогда не думало о возможности вступления страны в Евросоюз и цели такой не ставило, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Как передает в пятницу агентство Sputnik Буларусь, данное заявление прозвучало во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Никогда об этом ни я, ни мое правительство об этом не думали и цели такой не ставили", - сказал Лукашенко. Он уточнил, что таким был его ответ на вопрос "одного из представителей Запада".
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с республики, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В том числе, были сняты личные, визовые ограничения против Лукашенко, которые не позволяли осуществлять визиты в страны ЕС. Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что Лукашенко планирует в ноябре посетить Австрию, этот визит готовится.
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