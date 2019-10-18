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РИА Новости
Культура

На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Русские сезоны. Соловки"

14:55 18.10.2019 (обновлено: 15:39 18.10.2019)
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© Фото : Александр ЛьвовАлександр Львов "Русские сезоны. Соловки"
Александр Львов Русские сезоны. Соловки
© Фото : Александр Львов
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Галерее под открытым небом, расположенной на центральной аллее Тверского бульвара Москвы, состоялось открытие фотовыставки Александра Львова "Русские сезоны. Соловки", сообщили РИА Новости организаторы.
В экспозицию вошли 64 произведения, на которых автор запечатлел красоту природы и величие Соловецких островов, а также архитектуру и духовную жизнь этого региона.
© РИА Новости / Евгений БиятовФотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве
Фотовыставка Александра Львова Русские сезоны. Соловки на Тверском бульваре в Москве
1 из 5
Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Женщина смотрит фотографии, на открывшейся фотовыставке Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве.

Фотовыставка Александра Львова Русские сезоны. Соловки на Тверском бульваре в Москве
2 из 5

Женщина смотрит фотографии, на открывшейся фотовыставке Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений БиятовФотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве
Фотовыставка Александра Львова Русские сезоны. Соловки на Тверском бульваре в Москве
3 из 5
Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовФотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве
Фотовыставка Александра Львова Русские сезоны. Соловки на Тверском бульваре в Москве
4 из 5
Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки", открывшаяся на Тверском бульваре в Москве.

Фотовыставка Русские сезоны. Соловки открылась в Москве
5 из 5

Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки", открывшаяся на Тверском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
1 из 5
Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
2 из 5

Женщина смотрит фотографии, на открывшейся фотовыставке Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 5
Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
4 из 5
Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
5 из 5

Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки", открывшаяся на Тверском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Фотовыставку представили публике Общественная палата РФ, Международный общественный фонд "Российский фонд мира", Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Центр продюсирования российской фотографии ПроЛаб.
Экспозиция "Русские сезоны. Соловки" стала заключительной частью проекта "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера", который начался в 2016 году и был посвящен созданию художественных образов, вдохновленных особыми для русского человека святых мест.
Проект осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
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Фотовыставка Русские сезоны. Соловки открылась в Москве
Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки"
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