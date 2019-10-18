На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Русские сезоны. Соловки"

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Галерее под открытым небом, расположенной на центральной аллее Тверского бульвара Москвы, состоялось открытие фотовыставки Александра Львова "Русские сезоны. Соловки", сообщили РИА Новости организаторы.

В экспозицию вошли 64 произведения, на которых автор запечатлел красоту природы и величие Соловецких островов, а также архитектуру и духовную жизнь этого региона.

Фотовыставку представили публике Общественная палата РФ, Международный общественный фонд "Российский фонд мира", Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Центр продюсирования российской фотографии ПроЛаб.

Экспозиция "Русские сезоны. Соловки" стала заключительной частью проекта "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера", который начался в 2016 году и был посвящен созданию художественных образов, вдохновленных особыми для русского человека святых мест.