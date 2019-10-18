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РИА Новости

В Эстонии планируют запретить подросткам делать тату и посещать солярий

14:25 18.10.2019
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© Depositphotos / HannaNesДевушка в солярии
Девушка в солярии
© Depositphotos / HannaNes
Девушка в солярии. Архивное фото
ТАЛЛИН, 18 окт — РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии направило на согласование законопроект о здоровье населения, согласно которому несовершеннолетним будет запрещено делать татуировки и посещать солярий, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
Как отметили в ведомстве, международные исследования показали, что чернила для татуировки содержат канцерогенные соединения, и чем раньше человек подвергается воздействию этих веществ, тем больше вероятность развития рака в течение жизни.
"Также научно доказано, что использование солярия в молодом возрасте увеличивает риск развития меланомы. Было бы безответственно разрешать эту практику, когда у детей есть доступ к этим услугам и когда результаты научных исследований показывают, что эти услуги влекут за собой риски для здоровья", – цитирует пресс-служба главу министерства Танеля Кийка.
Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.
Депутат Госдумы Виталий Милонов
18 сентября, 03:16РИА Новости
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