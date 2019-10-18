В Эстонии планируют запретить подросткам делать тату и посещать солярий

ТАЛЛИН, 18 окт — РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии направило на согласование законопроект о здоровье населения, согласно которому несовершеннолетним будет запрещено делать татуировки и посещать солярий, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

Как отметили в ведомстве, международные исследования показали, что чернила для татуировки содержат канцерогенные соединения, и чем раньше человек подвергается воздействию этих веществ, тем больше вероятность развития рака в течение жизни.

"Также научно доказано, что использование солярия в молодом возрасте увеличивает риск развития меланомы. Было бы безответственно разрешать эту практику, когда у детей есть доступ к этим услугам и когда результаты научных исследований показывают, что эти услуги влекут за собой риски для здоровья", – цитирует пресс-служба главу министерства Танеля Кийка.