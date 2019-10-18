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РИА Новости

Инвестор рассказал, как Telegram будет возмещать отсрочку запуска TON

14:20 18.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Компания Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc предложили возместить отсрочку запуска проекта Telegram Open Network (TON) инвесторам первого раунда в размере 77% их вложений, а вложившим средства во втором раунде - 68%, сообщил РИА Новости инвестор TON, основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис.
Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте компания привлекла 1,7 миллиарда долларов менее чем от 200 инвесторов - по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.
В октябре текущего года Комиссия США по ценным бумагам и рынкам (SEC) США сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США.
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По словам Смеркиса, Telegram направил письмо своим инвесторам еще 16 октября. В нем компания сообщила об иске SEC и предложила отложить запуск проекта на полгода, до 30 апреля 2020 года вместо 31 октября этого года. Он напомнил, что компания проводила два раунда сбора средств - в первом стоимость криптовалюты Gram составляла 37 центов, а во втором - 1,33 доллара.
"Там было предложение о том, что если инвесторы согласятся с правками к своему соглашению о переносе срока, то цена будет не 1,33 доллара, а 37 центов. Эту разницу они предлагают перекрыть за счет своих резервных средств из фонда TON. Если соглашение о покупке Gram будет разорвано 30 апреля, и поскольку проект уже понес определенные затраты, на момент 30 апреля 68% всех средств будет возвращено. Они просят подписать приложение к соглашению и отослать в сторону компаний до 23 октября до 17.00 вечера по Гринвичу", - рассказал он, добавив, что 68% будет возмещено инвесторам второго раунда, тогда как возмещения инвесторам первого раунда составят 77%.
При этом Смеркис добавил, что если инвестор сначала согласится на продление, но впоследствии - до 30 апреля - примет решение о выходе из проекта, то ему возместят также 77% или 68% соответственно. Если инвесторы не поддержат предложение Telegram, то компания вернет все средства 31 октября. "Я считаю, что, конечно, согласятся (инвесторы - ред.). Потому что все-таки потенциал большой у проекта, миллионы зарегистрированных пользователей, (основатель Telegram Павел - ред.) Дуров показал себя как неплохой предприниматель. Мы надеемся, что они в этой истории все-таки как-то договорятся: либо заплатят штраф, либо предоставят нужные документы. Я считаю, что нужно инвесторам оставаться", - прокомментировал Смеркис.
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