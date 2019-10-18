В Афганистане число погибших при взрывах мечети увеличилось до 31

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов мечети в Афганистане увеличилось до 31, десятки ранены, сообщило агентство Пажвак.
Ранее сообщалось о 20 погибших и 50 раненых.
"Местные органы здравоохранения сообщили, что 31 тело и десятки раненых были отправлены в больницы", - сообщило агентство в Twitter.
Local health officials says, 31 dead bodies and dozen wounded people taken to Hospitals after a blast inside blost in a mosque in #Nangarhar province. pic.twitter.com/ZXyrZlrRj6— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 18 октября 2019 г.
Ранее агентство сообщало, что ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.