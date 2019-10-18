Число погибших в результате взрыва мечети в Афганистане увеличилось до 20

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в мечети в Афганистане увеличилось до 20, еще 50 человек пострадали, передает агентство Пажвак.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

"По меньшей мере 20 человек погибли и около 50 получили ранения при взрыве в мечети в провинции Нангархар", - сообщило агентство в Twitter.

Ранее агентство сообщало, что ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.