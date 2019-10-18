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РИА Новости
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Число погибших в результате взрыва мечети в Афганистане увеличилось до 20

14:12 18.10.2019 (обновлено: 14:15 18.10.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь
Скорая помощь
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в мечети в Афганистане увеличилось до 20, еще 50 человек пострадали, передает агентство Пажвак.
Ранее сообщалось о 17 погибших.
"По меньшей мере 20 человек погибли и около 50 получили ранения при взрыве в мечети в провинции Нангархар", - сообщило агентство в Twitter.
Ранее агентство сообщало, что ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
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