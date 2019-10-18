Число погибших в результате взрыва мечети в Афганистане увеличилось до 20

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в мечети в Афганистане увеличилось до 20, еще 50 человек пострадали, передает агентство Пажвак.
Ранее сообщалось о 17 погибших.
"По меньшей мере 20 человек погибли и около 50 получили ранения при взрыве в мечети в провинции Нангархар", - сообщило агентство в Twitter.
Ранее агентство сообщало, что ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
#د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ کې پر یوه مسجد راکټ لګېدلی او مرګ ژوبله یې اړولې ده.— پشتو نړۍ داوخت (@BbcPasto) October 18, 2019
د ننګرهار ځایي چارواکو ویلي، دغه راکټ د یادې ولسوالۍ په جودري سیمه کې د جمعې د لمانځه پرمهال پر یوه مسجد لګېدلی او یوشمېر عینی شاهدانو ویلي چې په پېښه کې لس کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. pic.twitter.com/qTCWOC7DTa