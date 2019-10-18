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РИА Новости

Эксперты прокомментировали ситуацию с замедлением роста ВВП Китая

14:08 18.10.2019
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© AP Photo / Brian Snyder/File PhotoКонтейнер c товарами из Китая
Контейнер c товарами из Китая
© AP Photo / Brian Snyder/File Photo
Контейнер c товарами из Китая. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости, Вероника Буклей. Прямое влияние властей Китая на экономику поможет стране преодолеть "ловушку" замедления темпов роста, а программа "Один пояс – один путь" не позволит сократить объем торговли с партнерами, в том числе и с Россией, полагают экономисты, опрошенные РИА Новости.
Китайская экономика на волне торговой войны с США рекордно замедлилась. Согласно опубликованным ранее в пятницу данным государственного статистического бюро Китая, в третьем квартале 2019 года она выросла только на 6% (по сравнению с третьим кварталом 2018 года), это стало самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.
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В 2018 году темпы роста китайской экономики замедлились до минимума с 1990 года - 6,6%. Тем не менее, Китай сохранил статус второй крупнейшей экономики мира с общим объемом 90,03 триллиона юаней (около 3,18 триллиона долларов). Ранее МВФ понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта - до 6,1% и 5,8% соответственно.
"Тренд на замедление экономики с большой вероятностью долгосрочен, хотя бы потому, что традиционные проблемы стран со средними доходами должны в какой-то степени коснуться и Китая. При этом, надо понимать, что возможности по преодолению "ловушки" у китайских властей несколько выше, чем в типичной стране со средними доходами, благодаря большему прямому влиянию на экономику", - считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Рецессии не будет

Главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой полагает, что динамика роста экономики Китая во многом зависит от исхода торгового противостояния с США. "Но и без этого фактора мировая экономика замедляется из-за снижения производительности, ухудшающейся демографии и отсутствия структурных реформ. В Китае, как и многих других странах, стоит добавить и проблему сильно возросшей долговой нагрузки в частном секторе. Поэтому, структурно, дальнейшее замедление роста ВВП в Китае возможно", - прогнозирует он.
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По мнению Полевого, сейчас экономика Китая – это совокупность секторов, которые, с одной стороны, ощущают поддержку стимулирующих мер, а, с другой стороны, секторов, страдающих от торговых войн. "Важно, как будет меняться этот баланс. Учитывая готовность властей Китая стимулировать рост экономики за счет инструментов монетарной политики, фискальной политики, инфраструктурных расходов и ряда других идей (например, дальнейшее развертывание связи 5G), возможность избежать сценария "жесткой посадки" пока существует", - комментирует экономист.
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся ранее в октябре. Одним из ключевых решений администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили.
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Вероятное снижение объемов и потенциала китайского экспорта в результате торговых войн представляет серьезный вызов для экономической политики КНР, уверен Куликов из АКРА. При этом он исключает вероятность рецессии в Поднебесной в 2019–2023 годах. "От китайских властей могут потребоваться значительные усилия по поддержке занятости населения и внутреннего спроса. В базовом сценарии АКРА замедление темпов экономического роста Китая до 4–4,5% произойдет в течение трех-четырех лет", - полагает собеседник агентства.

Торговля с Россией

Куликов полагает, что вероятное замедление темпов роста Китая на горизонте трех-четырех лет не принесет существенного изменения ожидаемого уровня спроса на российскую продукцию. Этому будет способствовать сохранение политики перехода с угля на газ, а также политическая поддержка обеими странами "поворота на Восток" и программы "Один пояс – один путь". "На горизонте 10-15 лет фундаментальные предпосылки для роста у Китая мощнее, чем в странах Европы (наших традиционных торговых партнеров), поэтому расширение торговли в этом направлении потенциально выгодно для России в смысле поддержания темпов экономического роста", - добавляет он.
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Полевой объясняет, что на Россию рост в Китае может оказывать влияние через цены на сырьевые товары и спрос на российский экспорт. В первом случае, сделка ОПЕК+ продолжит поддерживать цены на нефть на приемлемом уровне, хотя давление на другие товары (уголь, металлы и т.д.) уже ощущается и может ощущаться и далее, продолжает эксперт. "Во втором случае, ВВП Китая влияет на мировой рост и, как следствие, рост экономик наших торговых партнеров, который очень хорошо коррелирует с динамикой несырьевого экспорта. Поэтому любое ухудшение динамики ВВП Китая – это дополнительные риск для экспорта, требующий отдельного внимания со стороны правительства", - заключает он.
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Дмитрий КуликовДмитрий ПолевойРоссийский фонд прямых инвестицийДональд ТрампМВФОПЕККитайСШАВ мире
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