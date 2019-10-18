В Минздраве опровергли информацию об избыточном потреблении яиц россиянами

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россияне едят яиц в настоящее время меньше, чем в 1990 году, в год около 270, при этом говорить о том, много это или мало, неверно, так как надо оценивать их долю в общем рационе, заявила главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Согласно обзору аналитиков Sberbank CIB, о котором писало РБК, россиянин в среднем потребляет в год яиц больше нормы на 8%, которая составляет 260 яиц в год. Между тем, в США норма потребления составляет 240 яиц, в Евросоюзе - 210 яиц. При этом россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц). Эта азиатская страна является крупнейшим мировым рынком яйца, говорится в отчете.

"Это все вранье (что россияне едят много яиц). Мы в 1990 году ели 297 яиц в год на человека, а сейчас только около 270 яиц на человека. Говорить много или мало неправильно. Надо оценивать долю яиц в нашем рационе как источника белка, жира, холестерина. Поэтому я бы не говорил об избыточном потреблении яиц",- рассказал Тутельян РИА Новости.