Патрушев рассказал о боевиках из Сирии и Ирака в Африке и АТР

БРАЗИЛИА, 18 окт - РИА Новости. Террористы, разгромленные в Сирии и Ираке, активно перебрасываются в Афганистан, Северную Африку, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и на другие направления, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Бразилиа высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Он констатировал, что "угроза создания террористического квазигосударственного образования на Ближнем Востоке" нейтрализована, а международные террористические формирования в Сирии и Ираке "по большей части разгромлены".

"Однако боевики, вытесненные с территории этих стран, активно перебрасываются на другие направления, в первую очередь в Афганистан, Северную Африку, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев обратил внимание также на тенденцию создания террористами спящих ячеек во всех уголках мира. "Одновременно фиксируем все большую популярность так называемого малобюджетного терроризма и тактики партизанской войны, в том числе силами террористов-одиночек. Учащаются случаи саморадикализации, в том числе на основе материалов, размещенных в сети интернет", - сказал он.