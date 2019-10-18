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РИА Новости

Патрушев рассказал о боевиках из Сирии и Ирака в Африке и АТР

13:59 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАЗИЛИА, 18 окт - РИА Новости. Террористы, разгромленные в Сирии и Ираке, активно перебрасываются в Афганистан, Северную Африку, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и на другие направления, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Бразилиа высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
Он констатировал, что "угроза создания террористического квазигосударственного образования на Ближнем Востоке" нейтрализована, а международные террористические формирования в Сирии и Ираке "по большей части разгромлены".
"Однако боевики, вытесненные с территории этих стран, активно перебрасываются на другие направления, в первую очередь в Афганистан, Северную Африку, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Патрушев обратил внимание также на тенденцию создания террористами спящих ячеек во всех уголках мира. "Одновременно фиксируем все большую популярность так называемого малобюджетного терроризма и тактики партизанской войны, в том числе силами террористов-одиночек. Учащаются случаи саморадикализации, в том числе на основе материалов, размещенных в сети интернет", - сказал он.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
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АТРСеверная АфрикаБРИКССовет Безопасности РФАфганистанИракСирияНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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