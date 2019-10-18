В Испании храм Святого Семейства временно закрыли из-за акции протеста

БАРСЕЛОНА, 18 окт - РИА Новости. Вход в храм Святого Семейства в Барселоне закрыт из-за акции протеста, проходящей в городе, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что доступ в храм затруднен в связи с тем, что группа протестующих заблокировала вход.

"Саграда Фамилия закрыта из-за акции протеста, внутри есть люди", - заявили корреспонденту РИА Новости в храме.

Сколько именно там находится туристов, сотрудница храма не смогла уточнить.

Сотни демонстрантов по призыву организации "Пикник для республики" заблокировали вход в храм, внутри помещения есть туристы, которые могут выйти. Собравшиеся скандируют: "Свободу политическим заключённым" и "Пучдемон - наш президент".

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.