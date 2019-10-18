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РИА Новости

В Испании храм Святого Семейства временно закрыли из-за акции протеста

13:55 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦерковь Святого Семейства
Церковь Святого Семейства
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Церковь Святого Семейства . Архивное фото
БАРСЕЛОНА, 18 окт - РИА Новости. Вход в храм Святого Семейства в Барселоне закрыт из-за акции протеста, проходящей в городе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что доступ в храм затруднен в связи с тем, что группа протестующих заблокировала вход.
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"Саграда Фамилия закрыта из-за акции протеста, внутри есть люди", - заявили корреспонденту РИА Новости в храме.
Сколько именно там находится туристов, сотрудница храма не смогла уточнить.
Сотни демонстрантов по призыву организации "Пикник для республики" заблокировали вход в храм, внутри помещения есть туристы, которые могут выйти. Собравшиеся скандируют: "Свободу политическим заключённым" и "Пучдемон - наш президент".
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 550 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны более ста человек.
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