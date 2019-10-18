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РИА Новости

Психологи начали работу с детьми, изъятыми из семьи опекунов на Алтае

13:53 18.10.2019
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© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Психологи работают с двумя детьми, изъятыми вместе еще с четырьмя братьями и сестрами из семьи опекунов в Заринском районе Алтайского края, рассказала РИА Новости в пятницу уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Ольга Казанцева.
По предварительной информации следствия, женщина из села Старокопылово Заринского района с осени 2015 по май 2019 года "истязала ребят, применяя к ним физическое и психическое насилие". Дети неоднократно обращались с жалобами в органы опеки на приемную мать, однако "никаких действенных мер со стороны должностных лиц предпринято не было". Возбуждено угольное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Дети были изъяты из приемной семьи.
"Опекун была отстранена от исполнения обязанностей законного представителя, все дети помещены в Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Двое детей остро переживают факт отстранения опекуна от обязанностей, детям оказывается психологическая поддержка", - сказала Казанцева.
По ее словам, продолжаются опросы несовершеннолетних правоохранительными органами, дети проходят медицинский осмотр, в ближайшие дни приступят к обучению.
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"В настоящее время продолжается проверка личных дел несовершеннолетних детей, обоснованность передачи шести детей на воспитание в семью, возможности создания условий опекунами для воспитания и развития детей", - резюмировала собеседница агентства.
По данным агентства Regnum, женщина, предположительно, поила приемных детей психотропными препаратами, систематически их избивала, заставляла заниматься непосильной работой и ходить пешком в 40 градусный мороз в школу. Также сообщалось, что в органах опеки могут работать ее родственники.
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