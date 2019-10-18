Психологи начали работу с детьми, изъятыми из семьи опекунов на Алтае

БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Психологи работают с двумя детьми, изъятыми вместе еще с четырьмя братьями и сестрами из семьи опекунов в Заринском районе Алтайского края, рассказала РИА Новости в пятницу уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Ольга Казанцева.

По предварительной информации следствия, женщина из села Старокопылово Заринского района с осени 2015 по май 2019 года "истязала ребят, применяя к ним физическое и психическое насилие". Дети неоднократно обращались с жалобами в органы опеки на приемную мать, однако "никаких действенных мер со стороны должностных лиц предпринято не было". Возбуждено угольное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Дети были изъяты из приемной семьи.

"Опекун была отстранена от исполнения обязанностей законного представителя, все дети помещены в Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Двое детей остро переживают факт отстранения опекуна от обязанностей, детям оказывается психологическая поддержка", - сказала Казанцева.

По ее словам, продолжаются опросы несовершеннолетних правоохранительными органами, дети проходят медицинский осмотр, в ближайшие дни приступят к обучению.

"В настоящее время продолжается проверка личных дел несовершеннолетних детей, обоснованность передачи шести детей на воспитание в семью, возможности создания условий опекунами для воспитания и развития детей", - резюмировала собеседница агентства.