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РИА Новости

Силовики восемь раз нарушили перемирие в пятницу, заявили в ДНР

13:50 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в пятницу, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 18 нарушениях перемирия в Донбассе за минувшие сутки.
Петровское
Вчера, 11:34РИА Новости
Украинские силовики минируют дорогу у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР
"С начала текущих суток противник восемь раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, по югу ДНР украинские силовики вели огонь из минометов, танка, гранатометов и стрелкового оружия, по окраинам Донецка и Горловки – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
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