Силовики восемь раз нарушили перемирие в пятницу, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в пятницу, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 18 нарушениях перемирия в Донбассе за минувшие сутки.
"С начала текущих суток противник восемь раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, по югу ДНР украинские силовики вели огонь из минометов, танка, гранатометов и стрелкового оружия, по окраинам Донецка и Горловки – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.