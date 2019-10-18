Силовики восемь раз нарушили перемирие в пятницу, заявили в ДНР

Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области. Архивное фото

Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области

ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в пятницу, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР сообщили о 18 нарушениях перемирия в Донбассе за минувшие сутки.

"С начала текущих суток противник восемь раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции.