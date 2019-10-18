Следователи начали проверку после вынужденной посадки самолета в Ташкенте

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после вынужденной посадки самолета Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, самолет летел из Москвы в Пхукет, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира. После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 1.58 (23.58 мск).

"Организована доследственная проверка по факту нарушения гражданином общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва - Пхукет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 17 октября мужчина в самолете, летевшим рейсом Москва - Пхукет, в нетрезвом состоянии пытался открыть дверь лайнера, оскорблял бортпроводников, создавал дискомфорт для других пассажиров рейса. На предупреждения экипажа он не реагировал, командир самолета принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Ташкента.