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РИА Новости

Следователи начали проверку после вынужденной посадки самолета в Ташкенте

13:49 18.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после вынужденной посадки самолета Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, самолет летел из Москвы в Пхукет, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира. После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 1.58 (23.58 мск).
"Организована доследственная проверка по факту нарушения гражданином общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва - Пхукет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 17 октября мужчина в самолете, летевшим рейсом Москва - Пхукет, в нетрезвом состоянии пытался открыть дверь лайнера, оскорблял бортпроводников, создавал дискомфорт для других пассажиров рейса. На предупреждения экипажа он не реагировал, командир самолета принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Ташкента.
Это уже второй инцидент за последние двое суток с самолётом российской авиакомпании, совершившим незапланированную посадку в аэропорту столицы Узбекистана. Самолет А-330 "Аэрофлота", выполнявший в среду рейс Дели-Москва, утром вынужденно сел в Ташкенте из-за болезни пассажира - гражданки Индии. Спустя два часа борт вылетел в Москву.
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Пхукет (остров)АэрофлотСледственный комитет РФBoeing 777МоскваПроисшествия
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