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РИА Новости

Додон рассказал о возможности получать газ не только на границе с Украиной

13:46 18.10.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Молдавия и "Газпром" при продлении контракта на поставку газа предусмотрят возможность его получения не только на границе с Украиной, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
"Провел рабочую встречу с председателем административного совета АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном. Я был проинформирован о наличии принципиальной договоренности на уровне "Газпрома" и "Молдовагаз" о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года, и в ближайшее время стороны объявят о подписании документа", - сообщил Додон на своей странице в Facebook.
Чебан доложил президенту о предпосылках для снижения закупочной цены на российский природный газ с 2020 года, также он отметил, что в этом году роста тарифа на газ не будет.
"Хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами, в то время как операторы газовых систем данных стран обеспечат транспортировку природного газа до границы с Республикой Молдова в соответствии с существующими правилами", - указал Додон.
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По его словам, компания "Молдовагаз" не отказалась от идеи транспортировки природного газа в реверсном режиме по трансбалканскому коридору.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Сопредседатель молдавско-российской межправкомиссии Василий Шова в интервью РИА Новости отмечал, что в вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.
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МолдовагазИгорь ДодонГазпромМолдавияРоссияУкраинаВ мире
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