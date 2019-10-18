Додон рассказал о возможности получать газ не только на границе с Украиной

Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Молдавия и "Газпром" при продлении контракта на поставку газа предусмотрят возможность его получения не только на границе с Украиной, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Провел рабочую встречу с председателем административного совета АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном. Я был проинформирован о наличии принципиальной договоренности на уровне "Газпрома" и "Молдовагаз" о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года, и в ближайшее время стороны объявят о подписании документа", - сообщил Додон на своей странице в Facebook

Чебан доложил президенту о предпосылках для снижения закупочной цены на российский природный газ с 2020 года, также он отметил, что в этом году роста тарифа на газ не будет.

"Хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами, в то время как операторы газовых систем данных стран обеспечат транспортировку природного газа до границы с Республикой Молдова в соответствии с существующими правилами", - указал Додон.

По его словам, компания "Молдовагаз" не отказалась от идеи транспортировки природного газа в реверсном режиме по трансбалканскому коридору.