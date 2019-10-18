Пушков прокомментировал принятые Киевом законы об амнистии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Попытка переписать Минские соглашения не поможет Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Амнистия, обставленная рядом условий, вместо полной амнистии, предусмотренной минскими соглашениями, затруднит процесс их выполнения. Киев ведет себя так, будто у него на руках все карты, а Донбасс вот-вот вернется. Но это не так", — написал парламентарий в Twitter .

Ранее стало известно, что Украина приняла все законодательные акты, необходимые для амнистии в контексте Минских соглашений.

По словам замглавы украинского МИД Василия Боднара, под нее не подпадают люди, которых признали виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing в небе над Донецком в 2014 году. Она сможет применяться после выборов в Донбассе.

Однако подписанные Украиной Минские соглашения предполагают другой порядок действий. Согласно договоренностям, сначала Киев должен обеспечить отвод войск и принять закон об амнистии для участников конфликта на стороне самопровозглашенных республик.