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РИА Новости

Пушков прокомментировал принятые Киевом законы об амнистии

13:46 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Попытка переписать Минские соглашения не поможет Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Амнистия, обставленная рядом условий, вместо полной амнистии, предусмотренной минскими соглашениями, затруднит процесс их выполнения. Киев ведет себя так, будто у него на руках все карты, а Донбасс вот-вот вернется. Но это не так", — написал парламентарий в Twitter.

Ранее стало известно, что Украина приняла все законодательные акты, необходимые для амнистии в контексте Минских соглашений.
По словам замглавы украинского МИД Василия Боднара, под нее не подпадают люди, которых признали виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing в небе над Донецком в 2014 году. Она сможет применяться после выборов в Донбассе.
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Вчера, 13:37РИА Новости
В ЛНР обвинили Киев во лжи в вопросе принятия законов по амнистии
Однако подписанные Украиной Минские соглашения предполагают другой порядок действий. Согласно договоренностям, сначала Киев должен обеспечить отвод войск и принять закон об амнистии для участников конфликта на стороне самопровозглашенных республик.
Затем следует обеспечить освобождение и обмен заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех"; восстановить социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями; изменить конституцию, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение; обсудить и согласовать с представителями ДНР и ЛНР вопросы о проведении местных выборов в рамках Трехсторонней контактной группы.
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