Банк в Екатеринбурге поможет родным погибшего при ограблении посетителя

Сотрудники полиции рядом с офисом банка "Открытие" в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рядом с офисом банка "Открытие" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Банк "Открытие" в Екатеринбурге, где в пятницу произошла попытка ограбления и убийство посетителя, окажет материальную помощь семье погибшего, сообщает пресс-служба банка.

В пятницу вооруженный мужчина с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и муляжом взрывного устройства ворвался в банк на улице Малышева и потребовал деньги. При попытке задержать грабителя был застрелен посетитель. По предварительным данным, задержанным оказался житель Ростовской области, сообщал ранее РИА Новости Горелых. Материалы по факту нападения и убийству посетителя переданы из органов МВД в региональный следственный комитет.

По данным банка, вооруженный налетчик ворвался в отделение на улице Малышева, 128 и под угрозой применения оружия потребовал передать ему деньги. Сотрудники банка действовали в соответствии с инструкциями: нажали кнопку тревожной сигнализации, выполнили требования преступника и передали сообщение в службу безопасности. Посетитель, как уточнили в пресс-службе, погиб в ходе завязавшейся драки, когда клиенты банка попытались обезвредить злоумышленника.

"Наш безусловный приоритет – безопасность клиентов и сотрудников банка, и мы предпринимаем все меры, необходимые для ее обеспечения. Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие и искренние соболезнования семье погибшего, которой банк окажет необходимую материальную помощь. Посетителям и сотрудникам банка, ставшим участниками и свидетелями происшествия, будет оказана психологическая поддержка", – говорится в сообщении.