Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T13:37Z
https://ria.ru/20191018/1559937225.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155958/24/1559582471_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_95e0b0e688ad7eba3e8def57c80f5e29.jpg
РИА Новости

В ЛНР обвинили Киев во лжи в вопросе принятия законов по амнистии

13:37 18.10.2019
412
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник обвинил замглавы министерства иностранных дел Украины во лжи в вопросе принятия Киевом законов об амнистии.
Ранее заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев принял все законы для амнистии в рамках минских соглашений, она начнет применяться после выборов в Донбассе.
"Никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил! Замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что "Украина приняла все законы для амнистии на Донбассе" и откровенно солгал", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, с сентября 2014 года ситуация по этому направлению никак не изменилась.
"Пять лет назад еще "не патриотичная Рада" проголосовала за закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", но его "потерял" тогдашний и.о. спикера Рады Александр Турчинов. Он не подписал его сам и не передал на подпись президенту. Законопроект до сих пор висит на сайте Рады со статусом "готовится на подпись", - пишет Мирошник.
Бойцы ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками в районе поселка Широкино. 15 декабря 2017
Вчера, 12:17Сказано в эфире
Политолог о словах в Киеве про амнистию: это не кажется правдоподобным Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений, заявили в украинском МИД. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева объяснила, почему заявления украинских властей не внушают доверия жителям Донбасса.
Представитель ЛНР заявил, что комментируя положения закона, Бондар "говорил о положениях недействующего закона, но ссылался на закон 1996 года "Об особенностях применения амнистии в Украине", который не имеет никакого отношения к выполнению минских соглашений".
"В этом заявлении нет ничего нового, просто новая власть достала методички (экс-президента Украины Петра) Порошенко и повторяет за ним, что мы "уже все выполнили", - добавил Мирошник.
340000
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛНРЛуганская Народная РеспубликаМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныЛуганскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков прокомментировал принятые Киевом законы об амнистии
РИА
Новости
Военнослужащие армии Украины
Киев заявил, что принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
Миллер рассказал о цене на газ для Украины
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сенатор назвал планы Киева по возвращению Кубани эпатажем
Лента
новостей
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Турецкая военная техника на границе с Сирией
Эксперт рассказал, зачем США и Турция договорились о перемирии в Сирии
Алексей Миллер
"Газпром" уведомил Украину о необходимости урегулировать судебные споры
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали заявление Киева о подготовке военной агрессии страшилками
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в Москве
Преемник Туска прокомментировал перспективы расширения ЕС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
В "Газпроме" озвучили условия для контракта на транзит газа через Украину
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте назвал крах переговоров по включению Албании и Македонии в ЕС ошибкой
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
Эрдоган раскрыл детали соглашения с США по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
Лента новостейМолния