В ЛНР обвинили Киев во лжи в вопросе принятия законов по амнистии

ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник обвинил замглавы министерства иностранных дел Украины во лжи в вопросе принятия Киевом законов об амнистии.
Ранее заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев принял все законы для амнистии в рамках минских соглашений, она начнет применяться после выборов в Донбассе.
"Никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил! Замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что "Украина приняла все законы для амнистии на Донбассе" и откровенно солгал", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, с сентября 2014 года ситуация по этому направлению никак не изменилась.
"Пять лет назад еще "не патриотичная Рада" проголосовала за закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", но его "потерял" тогдашний и.о. спикера Рады Александр Турчинов. Он не подписал его сам и не передал на подпись президенту. Законопроект до сих пор висит на сайте Рады со статусом "готовится на подпись", - пишет Мирошник.
Вчера, 12:17Сказано в эфиреПолитолог о словах в Киеве про амнистию: это не кажется правдоподобным Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений, заявили в украинском МИД. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева объяснила, почему заявления украинских властей не внушают доверия жителям Донбасса.
Представитель ЛНР заявил, что комментируя положения закона, Бондар "говорил о положениях недействующего закона, но ссылался на закон 1996 года "Об особенностях применения амнистии в Украине", который не имеет никакого отношения к выполнению минских соглашений".
"В этом заявлении нет ничего нового, просто новая власть достала методички (экс-президента Украины Петра) Порошенко и повторяет за ним, что мы "уже все выполнили", - добавил Мирошник.