В ЕР рассказали, зачем поддерживать "моду на переезд" из города в село

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о необходимости поддерживать "моду на переезд" из города в село, что, по мнению парламентария, поможет повысить рождаемость в России.
В своём выступлении в ходе Всемирного русского народного собора, где обсуждается вопрос народосбережения страны, парламентарий отметил, что в городской квартире люди не имеют возможности расширить свою жилплощадь для нового члена семьи за счёт пристройки, какую можно сделать в своём доме.
"Нужно поддержать появившуюся в хорошем смысле моду уезжать в сельскую местность, заводить фермерское хозяйство, работать на земле. Это истории успеха, о которых нужно рассказывать, делиться ими и создавать условия для того, чтобы таких примеров было как можно больше. Это все в наших с вами руках: поделиться, рассказать своим близким, своим знакомым", - считает депутат.
Он отметил, что народосбережение как цель является, по сути, государственной идеологией, что отражено в майских указах президента и реализуется через нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение". Однако, подчеркивает парламентарий, только материальными вложениями вопрос демографии не решить.