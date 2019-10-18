В ЕР рассказали, зачем поддерживать "моду на переезд" из города в село

"Нужно поддержать появившуюся в хорошем смысле моду уезжать в сельскую местность, заводить фермерское хозяйство, работать на земле. Это истории успеха, о которых нужно рассказывать, делиться ими и создавать условия для того, чтобы таких примеров было как можно больше. Это все в наших с вами руках: поделиться, рассказать своим близким, своим знакомым", - считает депутат.