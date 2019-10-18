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РИА Новости

В ЕР рассказали, зачем поддерживать "моду на переезд" из города в село

13:35 18.10.2019 (обновлено: 13:39 18.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о необходимости поддерживать "моду на переезд" из города в село, что, по мнению парламентария, поможет повысить рождаемость в России.
В своём выступлении в ходе Всемирного русского народного собора, где обсуждается вопрос народосбережения страны, парламентарий отметил, что в городской квартире люди не имеют возможности расширить свою жилплощадь для нового члена семьи за счёт пристройки, какую можно сделать в своём доме.
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"Нужно поддержать появившуюся в хорошем смысле моду уезжать в сельскую местность, заводить фермерское хозяйство, работать на земле. Это истории успеха, о которых нужно рассказывать, делиться ими и создавать условия для того, чтобы таких примеров было как можно больше. Это все в наших с вами руках: поделиться, рассказать своим близким, своим знакомым", - считает депутат.
Он отметил, что народосбережение как цель является, по сути, государственной идеологией, что отражено в майских указах президента и реализуется через нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение". Однако, подчеркивает парламентарий, только материальными вложениями вопрос демографии не решить.
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