В УФСИН уточнили причину госпитализации арестантов "Матросской тишины"

"Семнадцатого октября в СИЗО-1 было выявлено четверо арестованных с признаками опьянения. Медицинским работником медсанчасти для более их качественного обследования и оказания медицинской помощи было принято решение направить данных арестованных в одну из городских больниц", - рассказал собеседник агентства.