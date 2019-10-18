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РИА Новости

В УФСИН уточнили причину госпитализации арестантов "Матросской тишины"

13:33 18.10.2019 (обновлено: 16:39 18.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПолицейский фургон у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Полицейский фургон у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Полицейский фургон у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. УФСИН России по городу Москве заявило, что заключенные "Матросской тишины", где прокуратура начала проверку, не отравились, а напились.
Ранее прокуратура Москвы заявила о проверке в СИЗО-1 после отравления трех арестантов. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что они могли отравиться сильнодействующими препаратами.
"Семнадцатого октября в СИЗО-1 было выявлено четверо арестованных с признаками опьянения. Медицинским работником медсанчасти для более их качественного обследования и оказания медицинской помощи было принято решение направить данных арестованных в одну из городских больниц", - рассказал собеседник агентства.
Жизни госпитализированных ничего не угрожает, добавили в УФСИН. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
8 августа, 10:56РИА Новости
Член СПЧ посетит "Кресты" после сообщений о возможных пытках заключенных
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Матросская тишинаУФСИНРоссияПроисшествия
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