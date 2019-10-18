Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Министерство обороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что военное ведомство провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. По мнению вице-премьера, этих данных будет достаточно для исчерпывающего обоснования российской заявки на заседании комиссии ООН, которое состоится в феврале следующего года.

Борисов напомнил, что Россия еще в августе 2015-го передала в комиссию ООН заявку по установлению внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. С тех пор прошло 11 заседаний.

"На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в том числе геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова. На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля", — рассказал вице-премьер.

Россия объявила о претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, в 2001 году, но ее заявку отклонили из-за недостатка геологической информации.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет.