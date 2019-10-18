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РИА Новости

Преемник Туска прокомментировал перспективы расширения ЕС

13:23 18.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Бельгии Шарль Мишель в Москве
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Страны ЕС не отказались от обсуждения перспектив расширения на Балканы, лидерам предстоит определить, как и когда вернуться к вопросу о начале переговоров по вступлению со Скопье и Тираной, заявил в пятницу журналистам будущий глава Евросовета, премьер Бельгии Шарль Мишель.
"Вчера у нас были долгие обсуждения, по итогам которых мы констатировали, что единогласия нет. Полагаю, что нам предстоит продолжать политическое обсуждение в рамках Совета, председатель должен будет определить, как организовать дальнейшую работу", - сказал он журналистам в ходе второго дня саммита.
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Он отметил, что обсуждение в четверг было "интенсивным и плотным". "Мы посмотрим, как можно будет вернуться к этому вопросу", - сказал Мишель.
Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, общее заявление согласовать не удалось. При этом вопрос о начале переговоров был одним из ключевых во внешнеполитическом блоке.
Ранее источник в одной из национальных делегаций заявил, что лидерам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось переубедить Францию, выступающую против начала переговоров о вступлении в организацию с Албанией и Северной Македонией.
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Ряд стран предлагали вариант начать на данном этапе переговоры только с Северной Македонией, отложив вопрос с Албанией, но он не нашел поддержки большинства.
Албания и Северная Македония имеют статус кандидатов в члены ЕС. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать с ними вступительные переговоры. Но в 2018 году, а затем в июне 2019 года министерский Совет ЕС отложил принятие окончательного решения. В июне страны ЕС договорились достичь решения об открытии переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией "не позднее октября 2019 года".
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ЕвросоветШарль МишельЕврокомиссияЕвросоюзФранцияСеверная МакедонияВ мире
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