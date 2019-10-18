Преемник Туска прокомментировал перспективы расширения ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Страны ЕС не отказались от обсуждения перспектив расширения на Балканы, лидерам предстоит определить, как и когда вернуться к вопросу о начале переговоров по вступлению со Скопье и Тираной, заявил в пятницу журналистам будущий глава Евросовета, премьер Бельгии Шарль Мишель.

"Вчера у нас были долгие обсуждения, по итогам которых мы констатировали, что единогласия нет. Полагаю, что нам предстоит продолжать политическое обсуждение в рамках Совета, председатель должен будет определить, как организовать дальнейшую работу", - сказал он журналистам в ходе второго дня саммита.

Он отметил, что обсуждение в четверг было "интенсивным и плотным". "Мы посмотрим, как можно будет вернуться к этому вопросу", - сказал Мишель.

Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, общее заявление согласовать не удалось. При этом вопрос о начале переговоров был одним из ключевых во внешнеполитическом блоке.

Ранее источник в одной из национальных делегаций заявил, что лидерам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось переубедить Францию, выступающую против начала переговоров о вступлении в организацию с Албанией и Северной Македонией.

Ряд стран предлагали вариант начать на данном этапе переговоры только с Северной Македонией, отложив вопрос с Албанией, но он не нашел поддержки большинства.