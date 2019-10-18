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РИА Новости
Новое оружие России

Минобороны к концу года получит восемь вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

13:23 18.10.2019
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© РИА Новости / Андрей СтанавовУдарно-разведывательный вертолет Ка-52 в полете
Ударно-разведывательный вертолет Ка-52 в полете
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минобороны РФ к концу 2019 года получит 8 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", четыре из них уже готовы к передаче, сообщил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс" Юрий Денисенко.
"Боевые вертолеты Ка-52 в количестве четырех единиц изготовлены Арсеньевской авиационной компанией "Прогресс" в рамках государственного  оборонного заказа. Вертолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные техническими условиями и условиями государственного контракта, приняты военным представительством и готовы для передачи в  эксплуатирующие организации",- сказал Денисенко на Едином дне военной приемки.
По его словам, в этом году планируется поставить военным еще четыре вертолета Ка-52.
Денисенко отметил, что ударный "Аллигатор" обладает боевой устойчивостью к воздействию средств поражения противника, а радиоэлектронное оборудование и вооружение вертолета "позволяют сократить время нахождения вертолета в контакте с целью и снизить уровень собственных потерь".
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Также на Едином дне военной приемки сообщили о поступлении на вооружение 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка (аэродром Левашово) тяжелого вертолета Ми-26. По словам врио командира авиаполка Александра Абанина, полученный военно-транспортный вертолет "предназначен для решения задач в арктических условиях на архипелаге Новая Земля".
"По отзывам летного и инженерно-технического состава качество поставленной техники значительно повысилось, отмечается простота в пилотировании и обслуживании данного типа вертолетов в ходе эксплуатации, а также возможность эксплуатации в широком диапазоне температур: от - 50 до + 40 градусов Цельсия",- сказал он.
Вертолет Ка-52 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
5 октября, 10:39Радио Sputnik
Появилось видео боевых стрельб вертолета Ка-52 "Аллигатор"
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Новое оружие РоссииКа-52 "Аллигатор"Министерство обороны РФРоссияБезопасность
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