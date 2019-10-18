Три полка РВСН перевооружат на комплексы "Ярс-С" до 2021 года

Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Еще три полка Ракетных войск стратегического назначения перевооружат на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С" до 2021 года, сообщил в пятницу командир 35 ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков в рамках Единого дня приемки военной продукции.

Характеристики этого новейшего ракетного комплекса засекречены, хотя известно, что он бывает в шахтном и мобильном исполнении. До этого "Ярсы-С" встали на дежурство в Йошкар-Оле.

"В соединениях в последующие два года спланировано перевооружение ещё трех ракетных полков на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С", - сказал он.