Конте назвал крах переговоров по включению Албании и Македонии в ЕС ошибкой

РИМ, 18 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Участники саммита Евросоюза, проходящего в Брюсселе, "совершили историческую ошибку", не сумев договориться о начале запуска переговоров по присоединению к ЕС Албании и Северной Македонии, заявил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его словам, обсуждение этого вопроса среди лидеров европейских стран "пошло не так".

"Достаточно было запустить процедуру, необязательно было начинать переговоры", - сказал он по прибытии на второй день саммита.

Конте подчеркнул, что Албания и Северная Македония пережили турецкое владычество, а после Второй мировой войны оказались в составе блока коммунистических стран.

"Они всю жизнь хотели вступить в Европу", - отметил премьер Италии, пресс-подход которого транслировался в его Facebook.

Саммит ЕС не смог в первый день переговоров принять решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией. Этот вопрос был одним из ключевых во внешнеполитическом блоке и изначально планировалось, что лидеры согласуют текст заявления если не с решением, то, как минимум, с объяснением дальнейших шагов.