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РИА Новости

Конте назвал крах переговоров по включению Албании и Македонии в ЕС ошибкой

13:18 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
РИМ, 18 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Участники саммита Евросоюза, проходящего в Брюсселе, "совершили историческую ошибку", не сумев договориться о начале запуска переговоров по присоединению к ЕС Албании и Северной Македонии, заявил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
По его словам, обсуждение этого вопроса среди лидеров европейских стран "пошло не так".
"Достаточно было запустить процедуру, необязательно было начинать переговоры", - сказал он по прибытии на второй день саммита.
Конте подчеркнул, что Албания и Северная Македония пережили турецкое владычество, а после Второй мировой войны оказались в составе блока коммунистических стран.
"Они всю жизнь хотели вступить в Европу", - отметил премьер Италии, пресс-подход которого транслировался в его Facebook.
Скопье
16 октября, 20:57РИА Новости
В Северной Македонии пригрозили ЕС последствиями при отсрочке интеграции
Саммит ЕС не смог в первый день переговоров принять решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией. Этот вопрос был одним из ключевых во внешнеполитическом блоке и изначально планировалось, что лидеры согласуют текст заявления если не с решением, то, как минимум, с объяснением дальнейших шагов.
Албания и Северная Македония имеют статус кандидатов в члены ЕС. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать с ними вступительные переговоры. Но в 2018 году, а затем в июне 2019 года министерский Совет ЕС отложил принятие окончательного решения. В июне страны ЕС договорились достичь решения об открытии переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией "не позднее октября 2019 года".
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Джузеппе КонтеЕврокомиссияЕвросоюзАлбанияСеверная МакедонияИталияВ мире
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