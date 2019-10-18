Эксперт рассказал, зачем США и Турция договорились о перемирии в Сирии

АММАН, 18 окт – РИА Новости. США заключили соглашение с Турцией по приостановке турецкой военной операции с целью не допустить дальнейшего сближения Анкары с Москвой, а само соглашение изобилует не вполне ясными моментами, у него крайне узкие временные сроки, заявил РИА Новости иорданский аналитик и публицист Урейб ар-Рантауи.

Президент Турции Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.

Одни вопросы

"Это неясное и взрывоопасное соглашение: во-первых, мы не знаем, действительно ли эта зона (зона безопасности) пройдет от Евфрата и до иракской границы; во-вторых, кто будет контролировать отвод курдских сил и подтвердит, что они ушли? Кто будет контролировать разоружение?", - заявил эксперт.

По его словам, к соглашению много вопросов. В частности, имеется ли в виду размещение сирийских и российских сил в регионах, входящих в зону безопасности. "Или они тоже уйдут в соответствии с этим соглашением? Согласятся ли они с турецким присутствием в этих регионах?.. Будет ли осуществляться полевая координация между курдскими силами и турецкими войсками? Согласится ли Сирия с передачей этих районов Турции? Согласится ли Россия… быть свидетелем реализации соглашения, в котором она не участвует?", - задался вопросами эксперт.

Кроме этого, соглашение предусматривает "предельно узкие временные рамки", которых может оказаться недостаточно для реализации договоренности, полагает эксперт.

Вырвать Турцию из объятий РФ

Указав на "мутные и неясные" моменты в достигнутой договоренности, эксперт высказал мнение, что соглашение было изначально ориентировано "на цели, связанные с внутренними американскими интересами, с задачей сохранить американо-турецкие отношения, избежать острого противостояния с Турцией, которое могло бы привести к тому, что Турция окажется в российских объятиях, а это совершенно не в интересах Америки".

Эксперт также указал, что пока не до конца ясна позиция Конгресса в связи с соглашением. Не исключено, что парламентарии "продолжат курс на санкции против Турции и осудят проводимую президентом Трампом политику", отметил он, напомнив, что многие республиканцы негативно оценивают это соглашение.

По его словам, Пенс отправился в Анкару, чтобы заключить соглашение "любой ценой" и достичь любой договоренности, которая бы уберегла президента Трампа от столкновения с Конгрессом.

Что касается Турции, то для нее соглашение "представляет значительную выгоду, поскольку дает возможность избежать санкций, которые, очевидно, были бы суровыми", считает эксперт.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.