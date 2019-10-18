Тренировки до завтрака снижают риск диабета у мужчин

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Польза от физических упражнений возрастет, если делать их до завтрака: это улучшает реакцию организма на инсулин, снижает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из университетов Бата и Бирмингема (Великобритания), о результатах их исследования Польза от физических упражнений возрастет, если делать их до завтрака: это улучшает реакцию организма на инсулин, снижает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из университетов Бата и Бирмингема (Великобритания), о результатах их исследования сообщает пресс-служба университета Бата.

Шестинедельное исследование, в котором приняли участие 30 мужчин, страдающих ожирением и избыточным весом, выявило, что уровень сахара в крови можно контролировать, меняя не только график приема пищи, но и время занятий спортом. Люди, которые выполняют физические упражнения до завтрака, сжигают вдвое больше жира, чем те, кто тренируется после приема пищи.

"Важно, что это, хотя и не повлияло на потерю веса, значительно улучшило их общее состояние здоровья", — приводит пресс-служба слова одного из авторов исследования, доктора Хавьера Гонсалеса (Javier Gonzalez) из департамента здравоохранения университета Бата.

Как считают ученые, повышенное сжигание жира у тренирующихся на голодный желудок связано с более низким уровнем инсулина во время упражнений. Если человек голодал всю ночь, он будет использовать больше запасов жира в качестве топлива.

Как отмечают исследователи, при таком режиме организм лучше реагирует на инсулин, что снижает риск развития диабета второго типа и болезней сердца. Так, мышцы тренировавшихся до завтрака были более чувствительны к инсулину, а кроме того, выявилось заметное увеличение белков, особенно тех, что участвуют в транспортировке глюкозы из кровотока в мышцы.