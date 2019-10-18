В Москве завершился массовый пикет активистов МГЕР у посольства Эстонии

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Массовый пикет, организованный активистами "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в знак протеста против запрета активистам организации въезжать в Эстонию, завершился у посольства этой балтийской республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее МИД РФ сообщило, что одна из участниц МГЕР внесена Таллином в список лиц, которым запрещен на десятилетний срок въезд на территорию Эстонской Республики. На сайте МВД Эстонии в соответствующей базе данных обозначены аналогичные рестрикции в отношении еще трёх её коллег по работе в этом движении. Позже выяснилось, что запрет стал реакцией на то, что 9 мая 2019 года активисты организации приняли участие в акции "Бессмертный полк" на территории Эстонии. Акция прошла мирно, затем участники покинули страну.

Активисты МГЕР собрались в Калашном переулке у посольства Эстонии в Москве против в знак протеста против "визового произвола" в отношении молодогвардейцев. Также они приглашали выйти посла Эстонии в России, однако он так и не появился.

Кроме этого, активисты подготовили плакаты с лозунгами: "Чтить память наших дедов = преступление?", "Участие в акции "Бессмертный полк" в Эстонии = запрет на въезд 10 лет", "У страны, которая не чтит своих предков и не знает историю, нет будущего", "Эстонцы воевали в составе Красной армии, и среди них было очень много героев", "Эстония забывает свою историю" и скандировали "Для дружбы народов нет границ", "Эстония, историю нельзя забыть", "Нет эстонскому произволу". Также активисты оставили на асфальте напротив посольства надпись в цветах эстонского флага: "Эстония. Въезд только для тех, кто забыл свою историю!".

Молодогвардейцы уже провели ряд одиночных пикетов у посольства Эстонии в знак протеста против действий эстонских властей. Председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов рассказал, что активисты намерены проводить пикеты ежедневно.