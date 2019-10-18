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РИА Новости

В Москве завершился массовый пикет активистов МГЕР у посольства Эстонии

13:16 18.10.2019 (обновлено: 14:29 18.10.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПикет "Молодой Гвардии" у посольства Эстонии в РФ
Пикет Молодой Гвардии у посольства Эстонии в РФ
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Пикет "Молодой Гвардии" у посольства Эстонии в РФ
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Массовый пикет, организованный активистами "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в знак протеста против запрета активистам организации въезжать в Эстонию, завершился у посольства этой балтийской республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МИД РФ сообщило, что одна из участниц МГЕР внесена Таллином в список лиц, которым запрещен на десятилетний срок въезд на территорию Эстонской Республики. На сайте МВД Эстонии в соответствующей базе данных обозначены аналогичные рестрикции в отношении еще трёх её коллег по работе в этом движении. Позже выяснилось, что запрет стал реакцией на то, что 9 мая 2019 года активисты организации приняли участие в акции "Бессмертный полк" на территории Эстонии. Акция прошла мирно, затем участники покинули страну.
Акция Бессмертный полк
14 октября, 15:42РИА Новости
Активисты МГЕР ждут извинений от властей Эстонии
Активисты МГЕР собрались в Калашном переулке у посольства Эстонии в Москве против в знак протеста против "визового произвола" в отношении молодогвардейцев. Также они приглашали выйти посла Эстонии в России, однако он так и не появился.
Кроме этого, активисты подготовили плакаты с лозунгами: "Чтить память наших дедов = преступление?", "Участие в акции "Бессмертный полк" в Эстонии = запрет на въезд 10 лет", "У страны, которая не чтит своих предков и не знает историю, нет будущего", "Эстонцы воевали в составе Красной армии, и среди них было очень много героев", "Эстония забывает свою историю" и скандировали "Для дружбы народов нет границ", "Эстония, историю нельзя забыть", "Нет эстонскому произволу". Также активисты оставили на асфальте напротив посольства надпись в цветах эстонского флага: "Эстония. Въезд только для тех, кто забыл свою историю!".
© РИА НовостиУчастники пикета, организованного активистами "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в знак протеста против запрета участникам организации въезжать в Эстонию, у здания посольства Эстонии в Москве.
Пикет Молодой Гвардии у посольства Эстонии в Москве
1 из 4
Участники пикета, организованного активистами "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в знак протеста против запрета участникам организации въезжать в Эстонию, у здания посольства Эстонии в Москве.
© РИА Новости
© РИА НовостиУчастники пикета, организованного активистами "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в знак протеста против запрета участникам организации въезжать в Эстонию, у здания посольства Эстонии в Москве.
Пикет Молодой Гвардии у посольства Эстонии в Москве
2 из 4
Участники пикета, организованного активистами "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в знак протеста против запрета участникам организации въезжать в Эстонию, у здания посольства Эстонии в Москве.
© РИА Новости
© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники пикета, организованного активистами "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в знак протеста против запрета участникам организации въезжать в Эстонию, у здания посольства Эстонии в Москве.
Пикет Молодой Гвардии у посольства Эстонии в РФ
3 из 4
Участники пикета, организованного активистами "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в знак протеста против запрета участникам организации въезжать в Эстонию, у здания посольства Эстонии в Москве.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНадпись "Эстония. Въезд только для тех, то забыл свою историю" на тротуаре у здания посольства Эстонии в Москве.
Пикет Молодой Гвардии у посольства Эстонии в РФ
4 из 4
Надпись "Эстония. Въезд только для тех, то забыл свою историю" на тротуаре у здания посольства Эстонии в Москве.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 4
Участники пикета, организованного активистами "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в знак протеста против запрета участникам организации въезжать в Эстонию, у здания посольства Эстонии в Москве.
© РИА Новости
2 из 4
Участники пикета, организованного активистами "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в знак протеста против запрета участникам организации въезжать в Эстонию, у здания посольства Эстонии в Москве.
© РИА Новости
3 из 4
Участники пикета, организованного активистами "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в знак протеста против запрета участникам организации въезжать в Эстонию, у здания посольства Эстонии в Москве.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 4
Надпись "Эстония. Въезд только для тех, то забыл свою историю" на тротуаре у здания посольства Эстонии в Москве.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Молодогвардейцы уже провели ряд одиночных пикетов у посольства Эстонии в знак протеста против действий эстонских властей. Председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов рассказал, что активисты намерены проводить пикеты ежедневно.
Ранее МИД РФ пообещал "не оставить без ответа" закрытие Эстонией въезда в страну активистам и призвал правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на эту ситуацию.
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