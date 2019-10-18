Сирийская армия перебрасывает артиллерию к границе с Турцией

МАНБИДЖ, 18 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия продолжает наращивать свое присутствие в районе города Айн-аль-Араб на границе с Турцией, которая проводит в Сирии военную операцию против курдских формирований, передает корреспондент РИА Новости.

Колонна сирийских военных со ствольной артиллерией движется от Манбиджа в направлении Кобани.

Во вторник в город Кобани вошли первые части армии САР. На протяжении последних восьми лет пограничное поселение находилось под контролем курдских вооруженных формирований.

Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресение объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на сегодняшний день вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.

Анкара 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.