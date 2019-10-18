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РИА Новости

В московском метро разъяснили принцип формирования тарифов МЦД

12:59 18.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОформление тематического поезда, посвященного МЦД
Оформление тематического поезда, посвященного МЦД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Стоимость проезда в "Центральной" зоне Московских центральных диаметров (МЦД) составит 38 рублей по карте "Тройка", в зоне "Пригород" - 45 рублей, рассказал в интервью РИА Новости первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Проект Московских центральных диаметров - это интеграция пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную сеть. Он предполагает строительство пяти диаметров. Первые две линии - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - запустят в ноябре 2019 года. На МЦД будут действовать три тарифные зоны - "Центральная", "Пригород" и Дальняя".
В "Центральную" зона войдет участок МЦД-1 в границах станций "Марк" - "Сетунь" и участок МЦД-2 "Волоколамская" - "Остафьево".
"Проезд на МЦД в "Центральной" зоне будет стоить как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". Если мы говорим о тарифе "Пригород", то подразумеваем станции в границах МЦД, но за пределами "Центральной" зоны. Пассажир, который следует, к примеру, из Одинцово до Лобни (обе станции находятся в зоне "Пригород"), будет платить 45 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка", - рассказал Латыпов.
Если маршрут пассажира начинается со станции, оборудованной валидатором, за пределами МЦД, оплачивать поездку он будет по тарифу "Дальней" зоны. До пересадки на МЦД с карты "Тройка" спишут 23 рубля, после - еще 45 рублей, пояснил Латыпов.
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"В начале пути у пассажира спишется только 23 рубля - стоимость поездки в границах одной зоны за пределами МЦД. Дальше система отсчитает среднее время в пути, через которое пассажир должен оказаться на первой станции диаметров, и отсчет времени бесплатной пересадки пойдет с этого момента. На станции прибытия пассажир использует "Тройку" для валидации на выход, и тогда у него спишется остальная сумма за поездку: 23 рубля за каждую тарифную зону до границ МЦД (кроме первой зоны, за которую он уже оплатил в кассе при отправлении) плюс поездка из зоны "Пригород" - 45 рублей", - рассказал он.
Также Латыпов добавил, что при пересадке на наземный транспорт пассажиры будут оплачивать проезд на нем по полному тарифу - 38 рублей по карте "Тройка".
График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 5.30 до 1.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик. Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД.
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