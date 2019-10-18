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РИА Новости
Ростовская область

Число занимающихся спортом ростовчан превысит 56% в 2024 году

12:57 18.10.2019 (обновлено: 12:58 18.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка совершает пробежку
Девушка совершает пробежку
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка совершает пробежку. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости. Количество жителей Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2024 года должно превысить 56%, сообщает правительство региона.
По итогам 2018 года этот показатель составил 44,8%.
"Одной из основных целей регионального проекта "Спорт – норма жизни" является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,3 % по итогам 2024 года", - говорится в сообщении.
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Для этого, как ранее сообщал губернатор области Василий Голубев, особое внимание нужно обратить на укрепление материально-технической базы спортивных объектов территорий, строительство новых спортивных сооружений.
До 2024 года в Ростовской области планируется построить 53 спортивных объекта, на что будет выделено 1,4 миллиарда рублей. Среди них – ледовые катки, спортивные комплексы, крытый манеж и стадион для пляжных видов спорта.
"К 2025 году Ростовская область получит мощную спортивную инфраструктуру, которая будет использоваться как в проведении тренировочного процесса для спортивного резерва, так и в проведении всероссийских и международных соревнований различного уровня", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.
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