Число занимающихся спортом ростовчан превысит 56% в 2024 году

"К 2025 году Ростовская область получит мощную спортивную инфраструктуру, которая будет использоваться как в проведении тренировочного процесса для спортивного резерва, так и в проведении всероссийских и международных соревнований различного уровня", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.