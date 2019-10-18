Патриарх: "закулисные силы" пытаются оторвать Россию от греческого мира

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Происходящее с Элладской церковью является попыткой определенных "закулисных сил" оторвать Россию от греческого мира, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу на заседании ежегодного форума Всемирного русского народного собора, посвященного теме сбережения нации.

"Мы обладаем определенной достоверной информацией, что все то, что происходит сейчас в мировом православии, это не случайность, это не просто прихоть одного какого-то религиозного деятеля, который умом помрачился... Это реализация совершенно конкретного плана, который преследует две цели: во-первых, оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир - от России", - сказал патриарх.

Он отметил, что "то, что сегодня происходит вокруг Русской православной церкви, вокруг всей этой проблемы признания или непризнания украинских раскольников православными церквами, во все этой истории есть нечто, что не декларируется, но что является главной целью тех закулисных сил, которые развязали эти раскольнические тенденции".

"В сознании злоумышленников, а иначе я не могу назвать этих стратегов, Русская церковь представляется им некой мягкой силой, посредством которой Россия влияет на окружающий мир. А возникает вопрос: а почему же Россия не может с другим миром делиться своими духовными дарами? Почему это преступно? Это преступно только в сознании тех, кто стремится к ослаблению, а по возможности, и к уничтожению той роли, которую играет Россия", - отметил предстоятель РПЦ.

По словам патриарха, в Русской церкви это хорошо понимают. Также это сегодня понимают и "наши братья в Греции, в других православных церквах".

Первоиерарх РПЦ обратил внимание на то, что "особое призвание" России в том, чтобы "быть оплотом православного христианства, хранить православную веру, православную традицию, культуру, христианские нравственные начала в их неповрежденной форме". Патриарх предположил, что именно поэтому "сильные мира сего" сегодня "так ополчились на Русскую православную церковь", желая оторвать от нее греческий православный мир и разрушить единство православного мира.

"К нам обращаются с просьбой устоять, не дрогнуть, продолжить эту независимую линию вселенского православия, а самое главное - сохранения духовной независимости Русской православной церкви от всех этих центров мирового влияния", - отметил предстоятель РПЦ.

Как отметил патриарх, это непростая задача. "Именно поэтому мы призываем сегодня весь наш народ быть с нашей Церковью", - заключил он.

Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".

Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский - заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.