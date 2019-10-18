Лукашенко рассказал, как предлагал Клинтону возглавить Союзное государство

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы". Ельцин зычным голосом расхохотался так, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться", — рассказал белорусский президент.