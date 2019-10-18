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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко рассказал, как предлагал Клинтону возглавить Союзное государство

12:55 18.10.2019 (обновлено: 13:38 18.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 окт — РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как вместе с первым российским президентом Борисом Ельциным в шутку предлагал главе США Биллу Клинтону руководить Союзным государством.
Как передает Sputnik Беларусь, при посещении Академии управления при президенте Белоруссии Лукашенко "вспомнил, как в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном". По его словам, Клинтон уже собирался покидать свой пост и пока не знал, чем будет заниматься дальше.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы". Ельцин зычным голосом расхохотался так, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться", — рассказал белорусский президент.

Лукашенко заметил, что не дай бог президенту США руководить в Белоруссии или России. "Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. <...> Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа — две большие разницы", — отметил он.
По словам белорусского лидера, "поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще".
Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, включая внешнюю политику, оборону и безопасность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Союзное государствоДональд ТрампАлександр ЛукашенкоБорис ЕльцинБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
От зайчика и рубчика до доллара как до Луны … так что зимовать им ( Путину и Лукашенко ) у мотыги …
18 октября, 13:29
М МадамMadam Broshkina
0300011
Странный у нас президент-союзник. Говорит, говорит, и всё чаще не отдает себе отчета, как его слово отзовется в Союзном государстве!
18 октября, 13:33
vv.p.neznamov
800003
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