В Минобороны пообещали рост доли нового оружия в войсках к концу года

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Доля современного вооружения и техники в российских войсках вырастет до 68,2 % к концу года, заявил в пятницу замминистра обороны Алексей Криворучко.

Таким образом, план выполняется быстрее, чем в Минобороны рассчитывали изначально. До этого сообщалось, что к концу года доля нового оружия и техники вырастет до 67%, затем заявлялось о планах достичь 68%.

"Набранные темпы поставок вооружения и военной техники позволят к концу года достичь заданного уровня оснащенности современными образцами 68,2%", - сказал Криворучко в ходе Единого дня военной приемки.

С начала года ВМФ получил малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск", малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" и три дивизионных комплекта берегового ракетного комплекса "Бастион". Подлодка проекта 949А "Омск" и малый ракетный корабль проекта 1234.1 "Смерч" прошли ремонт с модернизацией.

В интересах Ракетных войск стратегического назначения приняты девять баллистических ракет и столько же пусковых установок грунтового базирования.

В интересах Воздушно-космических сил приняты зенитно-ракетная система С-400, девять новых и семь отремонтированных самолетов, 16 новых и 19 отремонтированных вертолетов, две ракеты-носителя "Союз-2.1Б", а также 13 новых и 8 отремонтированных радиолокационных станций.