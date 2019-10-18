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РИА Новости
Новое оружие России

В Минобороны пообещали рост доли нового оружия в войсках к концу года

12:55 18.10.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии Министерства обороны РФ в Москве. 28 ноября 2018
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии Министерства обороны РФ в Москве. 28 ноября 2018
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Доля современного вооружения и техники в российских войсках вырастет до 68,2 % к концу года, заявил в пятницу замминистра обороны Алексей Криворучко.
Таким образом, план выполняется быстрее, чем в Минобороны рассчитывали изначально. До этого сообщалось, что к концу года доля нового оружия и техники вырастет до 67%, затем заявлялось о планах достичь 68%.
"Набранные темпы поставок вооружения и военной техники позволят к концу года достичь заданного уровня оснащенности современными образцами 68,2%", - сказал Криворучко в ходе Единого дня военной приемки.
С начала года ВМФ получил малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск", малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" и три дивизионных комплекта берегового ракетного комплекса "Бастион". Подлодка проекта 949А "Омск" и малый ракетный корабль проекта 1234.1 "Смерч" прошли ремонт с модернизацией.
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В интересах Ракетных войск стратегического назначения приняты девять баллистических ракет и столько же пусковых установок грунтового базирования.
В интересах Воздушно-космических сил приняты зенитно-ракетная система С-400, девять новых и семь отремонтированных самолетов, 16 новых и 19 отремонтированных вертолетов, две ракеты-носителя "Союз-2.1Б", а также 13 новых и 8 отремонтированных радиолокационных станций.
Для Сухопутных и Воздушно-десантных войск приняты 147 новых и 72 отремонтированных бронемашин и танков, 33 новых и 42 прошедших ремонт единиц артиллерийских и ракетных комплексов.
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