В Екатеринбурге грабитель банка имел при себе муляж взрывного устройства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Уроженец Ростовской области при налете на банк в Екатеринбурге имел при себе муляж взрывного устройства, который не представлял угрозы, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
В пятницу вооруженный мужчина с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, ворвался в банк на улице Малышева и потребовал деньги. При попытке задержать грабителя был застрелен посетитель, сообщал ранее РИА Новости Горелых. По предварительным данным, задержанным оказался житель Ростовской области. По данным СМИ, при себе он имел пакет со взрывным устройством.
"Хочу успокоить жителей Екатеринбурга и гостей столицы Среднего Урала. Никакой взрывчатки у задержанного не было. В небольшой коробочке у него находилась сода, а также предметы, похожие на кусок мыла. Цель их предназначения с собой сейчас устанавливается. Возможно это мог быть муляж, но все это опасности ни для людей, ни для здания не представляло", – сказал собеседник агентства.