В Екатеринбурге грабитель банка имел при себе муляж взрывного устройства

"Хочу успокоить жителей Екатеринбурга и гостей столицы Среднего Урала. Никакой взрывчатки у задержанного не было. В небольшой коробочке у него находилась сода, а также предметы, похожие на кусок мыла. Цель их предназначения с собой сейчас устанавливается. Возможно это мог быть муляж, но все это опасности ни для людей, ни для здания не представляло", – сказал собеседник агентства.