Почти 90% медоборудования для поликлиник производится в России

"Мы провели с министерством промышленности и торговли серьезный анализ необходимой медицинской техники, медицинского оборудования для организации первичного звена здравоохранения. Для ЦРБ, районных больниц, поликлиник. Более 88% всего оборудование производится сейчас отечественными производителями, поэтому во всех наших документах будет четко обозначена приоритизация закупки при дооснащении и переоснащении отечественной медицинской техники, медицинских изделий", - сказала Скворцова на селекторном совещании с регионами по теме "Принципы модернизации первичного звена".