Почти 90% медоборудования для поликлиник производится в России

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти 90% медицинского оборудования для районных больниц и поликлиник производится в России, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Мы провели с министерством промышленности и торговли серьезный анализ необходимой медицинской техники, медицинского оборудования для организации первичного звена здравоохранения. Для ЦРБ, районных больниц, поликлиник. Более 88% всего оборудование производится сейчас отечественными производителями, поэтому во всех наших документах будет четко обозначена приоритизация закупки при дооснащении и переоснащении отечественной медицинской техники, медицинских изделий", - сказала Скворцова на селекторном совещании с регионами по теме "Принципы модернизации первичного звена".
Ранее Скворцова заявляла, что почти 90% медицинских изделий, которые необходимы для районных и центральных районных больниц, производятся в России.
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