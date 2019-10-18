Узбекистан привлечет "Росатом" к подготовке кадров для ядерной энергетики

ТАШКЕНТ, 18 окт – РИА Новости. Власти Узбекистана привлекут образовательные учреждения госкорпорации "Росатом" для подготовки кадров в рамках программы ядерной энергетики, сообщает в пятницу министерство юстиции страны.

В начале сентября 2018 года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции (АЭС). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. По данным Минюста, Мирзиеев своим постановлением утвердил стратегию развития кадрового потенциала для ядерно-энергетической программы республики, в соответствии с которой будет сформирован государственный заказ на подготовку кадров.

"В целях реализации стратегии будет налажено сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирным ядерным университетом при Всемирной ядерной ассоциации (Великобритания), а также образовательными учреждениями "Росатома", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Согласно стратегии, персонал организации, эксплуатирующей АЭС, будет подготовлен в четыре этапа по следующим направлениям: высший руководящий, эксплуатационный, вспомогательный технический и административно-управленческий, добавили в Минюсте.

В сентябре в Ташкенте открылся первый зарубежный филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, который будет действовать на базе института ядерной физики Академии наук Узбекистана. Филиал создан по договоренности президентов России и Узбекистана в рамках реализации проекта сооружения первой АЭС в Узбекистане. Первые 100 студентов начали обучаться по четырем инженерно-техническим специальностям в сфере атомной энергетики.