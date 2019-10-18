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РИА Новости
Ядерные технологии

Узбекистан привлечет "Росатом" к подготовке кадров для ядерной энергетики

12:47 18.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон корпорации "Росатом"
Павильон корпорации Росатом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 18 окт – РИА Новости. Власти Узбекистана привлекут образовательные учреждения госкорпорации "Росатом" для подготовки кадров в рамках программы ядерной энергетики, сообщает в пятницу министерство юстиции страны.
В начале сентября 2018 года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции (АЭС). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. По данным Минюста, Мирзиеев своим постановлением утвердил стратегию развития кадрового потенциала для ядерно-энергетической программы республики, в соответствии с которой будет сформирован государственный заказ на подготовку кадров.
"В целях реализации стратегии будет налажено сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирным ядерным университетом при Всемирной ядерной ассоциации (Великобритания), а также образовательными учреждениями "Росатома", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Согласно стратегии, персонал организации, эксплуатирующей АЭС, будет подготовлен в четыре этапа по следующим направлениям: высший руководящий, эксплуатационный, вспомогательный технический и административно-управленческий, добавили в Минюсте.
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В сентябре в Ташкенте открылся первый зарубежный филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, который будет действовать на базе института ядерной физики Академии наук Узбекистана. Филиал создан по договоренности президентов России и Узбекистана в рамках реализации проекта сооружения первой АЭС в Узбекистане. Первые 100 студентов начали обучаться по четырем инженерно-техническим специальностям в сфере атомной энергетики.
Ранее генеральный директор госкорпорация "Росатом" Алексей Лихачев заявлял журналистам, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС и в начале 2020 года начать работы на площадке по строительству станции.
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Ядерные технологииАлексей ЛихачевМАГАТЭНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"РосатомУзбекистанРоссияВ мире
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