В Кузбассе энергетики записали клип к началу отопительного сезона

"Во-первых, мы стараемся быть в тренде современных тенденций, потому что сейчас все уходит в социальные сети… Поэтому мы тоже стараемся быть и в социальных сетях. С одной стороны, мы снимаем достаточно много серьезных роликов, фильмов, которые рассказывают об энергетике… Серьезные темы. Но иногда мы стараемся показать свою работу… юмористически", – рассказал Бритвин.