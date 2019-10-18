В Кузбассе энергетики записали клип к началу отопительного сезона

КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Энергетики Сибирской генерирующей компании к началу отопительного сезона записали клип "Трубопровод" (кавер-версия песни RASA "Пчеловод"), чтобы показать свою работу юмористически и оставаться в тренде, рассказал РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Ролик, собравший за неделю около 100 тысяч просмотров, рассказывает о том, как нелегка задача энергетиков подготовить сибирский регион к долгой зиме, чтобы в квартирах кузбассовцев даже в лютые морозы была жара. Люди в спецодежде под узнаваемый бит поют, танцуют и читают рэп.
"Во-первых, мы стараемся быть в тренде современных тенденций, потому что сейчас все уходит в социальные сети… Поэтому мы тоже стараемся быть и в социальных сетях. С одной стороны, мы снимаем достаточно много серьезных роликов, фильмов, которые рассказывают об энергетике… Серьезные темы. Но иногда мы стараемся показать свою работу… юмористически", – рассказал Бритвин.
По словам собеседника агентства, ролик посвящен началу отопительного сезона и был записан в студии. Бритвин уточнил, что исполнитель – привлеченный, но в видео заняты настоящие энергетики.
"В ролике заняты все наши. Это настоящие энергетики. Исполнитель – это кто-то из привлеченных. Наши двигаются и рот открывают там, где надо. Записывали в студии", – уточнил Бритвин, отметив, что в клипе снялись те, кто играет в КВН.
Это не первый музыкальный опыт кузбасских энергетиков. В прошлом году к началу отопительного сезона они сняли ролик-пародию на песню "Панда" исполнителя CYGO, который набрал около полумиллиона просмотров.