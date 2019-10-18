В Каталонии число пострадавших в ходе ночных беспорядков увеличилось до 42

БАРСЕЛОНА, 18 окт – РИА Новости. Число пострадавших в ходе уличных ночных беспорядков в Каталонии увеличилось до 42 человек, сообщили в медицинской службе автономного сообщества.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

В сообщении медслужбы говорится, что 36 человек пострадали в Барселоне, пять в Жироне, один в Таррагоне. Девятнадцать человек были задержаны.

В каталонской столице после мирной акции протеста, в которой приняли участие 13 тысяч человек, начались столкновения и беспорядки на улицах города. Каталонская полиция Mossos de Escuadra пыталась не допустить, чтобы колонны разных групп – антифашистов, которые входят в движение за независимость Каталонии, и ультраправых пересеклись. В результате столкновения происходили и между ними, и между протестующими и сотрудниками правопорядка, в городе разбивали витрины, жгли контейнеры, строили баррикады, разводили из мусора и различной мебели костры, блокируя дороги.

В пятницу Mossos de Escuadra нашли в центре Барселоны газовый баллон, с которым были проделаны манипуляции.

В пятницу в Каталонии проходит всеобщая забастовка – митингующие перекрывают дороги (в том числе трассы в сторону Франции и Андорры), проводят митинги. В аэропорту Барселоны отменены 55 рейсов, транспорт ходит с увеличенными интервалами.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.