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РИА Новости

Коллегия по жалобам на СМИ назвала конфликт ЦИК и AP досадным спором

12:40 18.10.2019 (обновлено: 12:47 18.10.2019)
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© Фото : ЦИКГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Общественная коллегия по жалобам на прессу считает конфликтную ситуацию между главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой на агентством Ассошиэйтед Пресс досадным спором и уроком для заявителя, и напомнила о праве журналиста на ошибку.
Ранее ЦИК обратился в общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило, по мнению комиссии, разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с Памфиловой, допустило искажение фактов. При этом, отметили в ЦИК, само видеоинтервью полностью так и не было опубликовано.
Ассошиэйтед Пресс сообщило, что "приняло к сведению озабоченность представителей ЦИК и согласилось опубликовать разъяснение, чтобы добавить деталей, почему некоторые независимые кандидаты были исключены во время выборов в законодательный орган Москвы". При этом агентство заявило, что никогда не указывало, что будет публиковать видеоинтервью или же его транскрипт.
"Приветствуя настроенность руководства ЦИК на дебюрократизацию в работе со СМИ и с журналистами, проявившуюся при подготовке интервью Эллы Александровны Памфиловой корреспонденту АР, Коллегия рассматривает возникший информационный спор как досадный, но полезный урок для заявителя", - говорится в решении коллегии по жалобе главы ЦИК на АР.
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
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В решении Коллегия отмечает, что журналист имеет право на ошибку, "в том числе, не признаваемую им таковой". "Коллегия предостерегает от преувеличения предполагаемых провинностей представителей СМИ, накопление которых способно открыть, пусть и невольно, дорогу к формированию "образа врага" в сфере массовой информации", - говорится в решении.
Также в коллегии напомнили сторонам конфликта о взятом на себя обязательстве не использовать вынесенное решение для продолжения данного информационного спора в судебном, ином правовом или административном порядке.
"Коллегия полагает, что журналист Наталия Васильева (АР), не предупредив Памфилову об итоговом формате публикации часового интервью, формально не нарушила каких бы то ни было обязательств и обещаний", - отмечается в решении.
Эксперты коллегии также предполагают, что в данном случае имело место недоразумение, вызванное тем, что журналисты не смогли четко и ясно изложить заявителю свои планы относительно формата будущего материала.
"Соглашаясь говорить о просчете, а не о введении ньюсмейкера в заблуждение, Коллегия усматривает за ним проявление "облегченного" подхода журналиста к максиме "нам необходимо быть честными" (из декларации АР)... Как представляется Коллегии, конкретные условия публикации интервью не оговаривались заявителем именно в силу того, что адресатом жалобы предварительно не были разъяснены ни цели интервью, ни особенности устоявшегося в АР подхода к этому формату", - говорится в решении.
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