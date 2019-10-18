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РИА Новости
Медиавойны

Симоньян прокомментировала удаление в Facebook страницы RT с рецептами

12:41 18.10.2019 (обновлено: 13:01 18.10.2019)
21937
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/File PhotoЛоготип Facebook
Логотип Facebook
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Логотип Facebook
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на блокировку в Facebook страницы RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни.

"Борщ, майонез, укроп, пирожки — все это оказалось спамом, который нарушил антиспамные законы Цукерберга. А началось все с того, что всех админов попросили указать место проживания. Мы живем в стране победившей американской цензуры. Привыкайте к этой мысли", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Накануне стало известно, что соцсеть удалила страницу этого проекта. Как рассказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля, у аккаунта было 40 тысяч подписчиков. Сначала администраторы получили уведомление о том, что с этой страницы якобы рассылался спам, а через три дня ее без предупреждений удалили.
По словам Пули, техподдержка соцсети не отвечает.
В мае Facebook сообщила об удалении около сотни "недостоверных" российских аккаунтов, освещавших события на Украине.
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Медиавойнытелеканал RTМедиавойныМаргарита СимоньянFacebook, Inc.
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18 октября, 13:09
InGood FitRu
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Проблема наверно в том, что Борщ - Украинский! Щи (суточные) - Русский.
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SSStas Shevzoff
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