Симоньян прокомментировала удаление в Facebook страницы RT с рецептами

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на блокировку в Facebook страницы RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни.
"Борщ, майонез, укроп, пирожки — все это оказалось спамом, который нарушил антиспамные законы Цукерберга. А началось все с того, что всех админов попросили указать место проживания. Мы живем в стране победившей американской цензуры. Привыкайте к этой мысли", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Накануне стало известно, что соцсеть удалила страницу этого проекта. Как рассказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля, у аккаунта было 40 тысяч подписчиков. Сначала администраторы получили уведомление о том, что с этой страницы якобы рассылался спам, а через три дня ее без предупреждений удалили.
По словам Пули, техподдержка соцсети не отвечает.
В мае Facebook сообщила об удалении около сотни "недостоверных" российских аккаунтов, освещавших события на Украине.