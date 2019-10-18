Симоньян прокомментировала удаление в Facebook страницы RT с рецептами

"Борщ, майонез, укроп, пирожки — все это оказалось спамом, который нарушил антиспамные законы Цукерберга. А началось все с того, что всех админов попросили указать место проживания. Мы живем в стране победившей американской цензуры. Привыкайте к этой мысли", — написала Симоньян в Telegram-канале .