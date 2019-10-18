Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Соцсеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, сообщается на сайте телеканала.
Главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля написал в четверг в своем аккаунте в Facebook, что на странице было 40 тысяч подписчиков. По его словам, техподдержка соцсети не отвечает, "до Facebook достучаться невозможно".
Он отметил, что администраторам группы перед удалением приходило предупреждение о том, что с аккаунта страницы якобы рассылался спам, а через три дня страницу без уведомлений удалили.
В мае американская компания Facebook в сообщила об удалении около 100 российских "недостоверных" аккаунтов, освещавших события на Украине.