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РИА Новости
Медиавойны

Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни

08:00 18.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Соцсеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, сообщается на сайте телеканала.
Главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля написал в четверг в своем аккаунте в Facebook, что на странице было 40 тысяч подписчиков. По его словам, техподдержка соцсети не отвечает, "до Facebook достучаться невозможно".
Он отметил, что администраторам группы перед удалением приходило предупреждение о том, что с аккаунта страницы якобы рассылался спам, а через три дня страницу без уведомлений удалили.
В мае американская компания Facebook в сообщила об удалении около 100 российских "недостоверных" аккаунтов, освещавших события на Украине.
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8 октября, 23:14РИА Новости
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Медиавойнытелеканал RTРоссияСШАFacebook, Inc.Украина
Популярные комментарии
С аккаунта никому не позволено спам рассылать. Урок RT должно усвоить.
18 октября, 08:04
Павел Иванов
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