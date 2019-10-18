Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,13 рубля

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 22,76 копейки - до 71,1299 рубля, курс доллара уменьшился на 6,02 копейки - до 63,9542 рубля, следует из данных Банка России.