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РИА Новости

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,13 рубля

12:38 18.10.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивМонета и купюра евро
Монета и купюра евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Монета и купюра евро. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 22,76 копейки - до 71,1299 рубля, курс доллара уменьшился на 6,02 копейки - до 63,9542 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 6,93 копейки, составив 67,1833 рубля.
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17 января 2017, 17:11РИА Новости
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