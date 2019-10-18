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РИА Новости

МВД проверит конвоиров фигурантов "Нового величия", сообщил источник

12:38 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Служебную проверку проведут в столичном конвойном полку МВД после инцидента с фигурантами дела "Нового величия", сообщил РИА Новости информированный источник.
В четверг два фигуранта дела "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, будучи в клетке Люблинского суда Москвы, нанесли себе ранения, протестуя против сохранения в силе меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Решается вопрос о проведении служебной проверки в отношении сотрудников, которые конвоировали. В частности, будет выясняться, как им (обвиняемым - ред.) удалось пронести запрещенный предмет", - рассказал собеседник агентства.
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Мосгорсуд в начале октября отменил приговор еще одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. До нового процесса его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
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Сергей ГавриловНовое величиеАнна ПавликоваФСБ РФМосковский городской судСергей ГавриловМоскваРоссияПроисшествия
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