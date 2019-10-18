МВД проверит конвоиров фигурантов "Нового величия", сообщил источник

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Служебную проверку проведут в столичном конвойном полку МВД после инцидента с фигурантами дела "Нового величия", сообщил РИА Новости информированный источник.

В четверг два фигуранта дела "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, будучи в клетке Люблинского суда Москвы, нанесли себе ранения, протестуя против сохранения в силе меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Решается вопрос о проведении служебной проверки в отношении сотрудников, которые конвоировали. В частности, будет выясняться, как им (обвиняемым - ред.) удалось пронести запрещенный предмет", - рассказал собеседник агентства.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.