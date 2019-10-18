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РИА Новости

В МИД России прокомментировали операцию спецназа Косово на севере края

12:37 18.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия рассматривает спецоперацию полиции самопровозглашеной республики Косово в населенном сербами севере края продолжением неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в Косово, которая чревата подрывом стабильности в Балканском регионе, говорится в комментарии МИД РФ.
Утром в среду спецподразделение полиции ROSU самопровозглашеного Косово на двух десятках бронированных автомобилей с автоматическим оружием въехали в населенный сербами север края. Представитель ведомства Баки Келяни подтвердил проведение операции в Северной Косовска-Митровице в рамках расследования убийства сербского политика Оливера Ивановича и задержание одного сотрудника косовской полиции и розыски другого. Иванович был убит неизвестными в Косовска-Митровице 16 января 2018 года. Бывший замминистра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии в последнее время возглавлял партию "Свобода, демократия, правосудие".
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"Речь идет о реализации лицемерного сценария, цель которого – выставить сербов преступниками, запугать их и в конечном счете выдавить из края. Проведение этой силовой акции свидетельствует о нервозности косовских властей в свете неудачных попыток Приштины реализовать навязчивое желание добиться членства Косово в Интерполе. Ранее, столкнувшись с перспективой очередного провала на заседании Генеральной Ассамблеи этой организации, косовары были вынуждены отозвать свою заявку", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Рассматриваем действия администрации Косово как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, чреватое подрывом стабильности в Балканском регионе. Происходящее является еще одной яркой иллюстрацией несостоятельности косовской "государственности", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ также призвали международное сообщество осудить действия косовских радикалов, нарушение ими базовых правочеловеческих принципов и стандартов, принятых в цивилизованном мире.
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Каждое вторжение косовского полицейского спецназа на север края вызывает негодование Белграда и местных сербов. Акция состоялась на годовщину убийства сербского политика. Руководство его партии в среду снова потребовало найти исполнителей и заказчиков убийства Ивановича.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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